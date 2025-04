Roma-Juventus su DAZN è gratis: ecco come vederla in streaming free

I tifosi e appassionati che vogliono vedere Roma-Juventus, il big match della 31esima giornata di Serie A, possono esultare: DAZN la trasmetterà gratuitamente. La piattaforma ha deciso di fare un regalo e chiunque si registrerà gratuitamente sul sito ufficiale di DAZN potrà guardare la partita in streaming gratis.

Si tratta di un match veramente importante: entrambe le squadre puntano alla qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, una sfida tutta da vivere: andiamo a scoprire nel dettaglio come le due formazioni si stanno preparando alla partita e le modalità per attivare l’account gratuito che permette di vedere il match.

Roma-Juventus in streaming gratis: come sbloccare la partita free

Giallorossi e bianconeri sono distanziati da soli tre punti: 55 per la Juventus, che attualmente occupa il quinto posto, e 52 per la Roma, sesta a pari punti con i cugini della Lazio. Davanti a loro il Bologna, a 56, e l’Atalanta a 58. Insomma, c’è una grande lotta per assicurarsi un posto alla prossima Champions League.

Ma come scenderanno in campo le due squadre (fischio d’inizio domenica ore 20:45 allo Stadio Olimpico)? Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Se Ranieri dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Dybala e Saelemaekers, Tudor è costretto ad una difesa inedita, vista la mancanza di Gatti e del lungodegente Bremer. Lo spettacolo sarà comunque garantito.

Uno spettacolo che su DAZN sarà gratis. Per vedere la partita in streaming gratuito basta seguire questi passaggi:

Apri il sito di DAZN;

Clicca su “ Registrati gratuitamente “;

“; Inserisci la tua email per continuare;

Verifica il tuo indirizzo email inserendo il codice di 4 cifre inviato all’indirizzo email indicato;

inviato all’indirizzo email indicato; Aggiungi nome e password per creare un account gratuito.

Bene, non ti resta che goderti la partita!