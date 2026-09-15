RTX PRO 5500: NVIDIA porta 84 GB di GDDR7 nelle workstation AI

NVIDIA amplia la propria offerta di GPU professionali con la RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition, un modello rivolto a workstation destinate ad applicazioni di Intelligenza Artificiale, simulazione e grafica avanzata.

La scheda arriva in una fase in cui la quantità di memoria disponibile sulla GPU assume un peso crescente per l’esecuzione locale di modelli AI e per la gestione di scene 3D complesse. La caratteristica più rilevante è infatti una dotazione da 84 GB di GDDR7 con ECC, accompagnata da una configurazione pensata anche per sistemi rack. NVIDIA la indica ancora come “Coming Soon”, quindi disponibilità commerciale e condizioni di vendita non risultano definitive.

Una GPU professionale con 84 GB di memoria

Il cuore della RTX PRO 5500 è l’architettura Blackwell, affiancata da Tensor Core di quinta generazione e RT Core di quarta generazione.

NVIDIA dichiara per i primi un incremento fino a tre volte rispetto alla generazione precedente in specifici carichi, mentre i secondi sono destinati all’accelerazione del ray tracing. La memoria utilizza GDDR7 con ECC, una tecnologia di correzione degli errori utile nelle elaborazioni professionali prolungate.

Il sottosistema raggiunge una banda di 1.398 GB/s e comunica con la piattaforma attraverso PCIe Gen 5 x16. Sul fronte video sono disponibili fino a quattro DisplayPort 2.1b, con supporto dichiarato per schermi fino a 8K a 240 Hz e 16K a 60 Hz. La dotazione multimediale comprende inoltre tre motori NVENC di nona generazione e tre NVDEC di sesta generazione, con supporto 4:2:2 per H.264 e HEVC.

La scheda integra anche Multi-Instance GPU, che consente di suddividere l’acceleratore in un massimo di due istanze isolate. Ogni partizione dispone di memoria, cache e risorse di calcolo dedicate, oltre a una garanzia di qualità del servizio. NVIDIA propone così un utilizzo orientato anche a infrastrutture condivise, dove più utenti devono accedere alle risorse della stessa workstation senza affidarsi a una semplice condivisione del processo.

Raffreddamento e destinazione nelle workstation rack

Il consumo massimo dichiarato arriva a 600 W, un valore che colloca il prodotto nella fascia delle soluzioni professionali ad alta densità energetica. Il raffreddamento standard utilizza una soluzione attiva ad aria, mentre per il formato RXM NVIDIA prevede anche una variante a liquido. La progettazione tiene quindi conto di installazioni workstation rack-mounted, nelle quali alimentazione e dissipazione devono essere dimensionate in funzione del carico sostenuto.

La RTX PRO 5500 è indirizzata a inferenza LLM, agentic AI, simulazione fisica, rendering neurale, calcolo scientifico e produzione video. Per l’AI NVIDIA abbina alla memoria di grande capacità il supporto alla precisione FP4 e alla seconda generazione del Transformer Engine. Sul versante grafico trovano spazio tecnologie come RTX Neural Shaders e DLSS 4, destinate rispettivamente all’elaborazione neurale degli shader e all’upscaling basato sull’intelligenza artificiale.