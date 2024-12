RustDesk 1.3.3 introduce il supporto per Mobile Clipboard

RustDesk, alternativa open source e gratuita a TeamViewer per il controllo remoto e i trasferimenti di file ha recentemente ottenuto un importante aggiornamento. L’ultima versione, RustDesk 1.3.3, apporta numerosi aggiornamenti e correzioni per ottimizzare l’esperienza del desktop remoto. Ciò permette di migliorare l’usabilità e la compatibilità, in particolare tra dispositivi mobili e sistemi operativi diversi. Una delle più grandi novità è la funzionalità Rotate ID3D11Texture2D, che offre maggiore flessibilità nella gestione delle texture, il che può migliorare il rendering visivo. È stata poi migliorata la visibilità del cursore. Si tratta di un piccolo ma importante miglioramento, ma che potrebbe cambiare l’esperienza utente. L’update include anche il supporto per Mobile Clipboard, per trasferire testo tra dispositivi in modo più semplice. Questa funzionalità consente di copiare e incollare testo senza problemi tra i propri dispositivi connessi.

Il nuovo RustDesk 1.3.3 include il supporto Mac System Sound (ARM). Ciò permette di ottenere una un’esperienza audio più ricca durante le sessioni remote per gli utenti macOS. Infine, RustDesk ha migliorato l’organizzazione nella rubrica, consentendo agli utenti di filtrare i peer senza tag per una gestione più semplice.

RustDesk 1.3.3: ripristinato il codec video AV1 di default

RustDesk 1.3.3 è stato anche aggiornato a Flutter 3.24, che migliora la compatibilità GPU ed è utile per chi lavora con applicazioni che richiedono molte risorse grafica. Tuttavia, non tutti i cambiamenti sono stati mosse in avanti. Il team ha deciso di ripristinare un miglioramento della composizione del testo coreano dopo aver scoperto che causava problemi per altre lingue. L’aggiornamento si concentra anche sul miglioramento dell’usabilità sui dispositivi mobili. Ad esempio, RustDesk ora impedisce al cursore di lasciare l’area canvas quando si utilizza un dispositivo mobile. Questa modifica, insieme alla rimozione delle limitazioni sullo scorrimento verticale quando appare la tastiera virtuale, mira a rendere la navigazione mobile più fluida e intuitiva. Un’altra modifica importante è la decisione di ripristinare il codec video predefinito AV1. Ciò garantisce un buon equilibrio tra efficienza di compressione e compatibilità tra diversi dispositivi e reti.

Come sempre, le correzioni di bug sono una parte importante di qualsiasi aggiornamento software e RustDesk 1.3.3 non fa eccezione. Tra questi vi sono il ripristino del pulsante di aggiornamento, che ora funziona correttamente quando le password casuali sono disattivate, la risoluzione dei i problemi di decodifica del codec hardware su Ubuntu 22.04 e dell’errore nei trasferimenti di file che coinvolgono cartelle vuote. Il software è disponibile per il download per Windows, Linux e macOS. Gli utenti Linux possono scegliere tra pacchetti RPM e DEB nativi e AppImage e Flatpak indipendenti dalla distribuzione. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche apportate in RustDesk 1.3.3, consultare il changelog completo pubblicato sulla pagina GitHub di Rust.