Saily eSIM: è l'app da scaricare subito prima di partire

Con Saily puoi avere una eSIM da utilizzare per i tuoi viaggi: internet dove vuoi senza pagare il roaming.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 gen 2026
Se hai in programma un viaggio all’estero e vuoi una connessione internet senza spendere cifre esorbitanti per il roaming, Saily è la soluzione che fa per te. Questa piattaforma elimina ogni complicazione legata alle SIM fisiche e ti offre una eSIM flessibile, economica e sempre pronta all’uso: copre paesi in tutto il mondo e ha costi chiari e precisi ancora prima di partite.

Scarica Saily e attiva l’offerta

Installare Saily è semplice. Ti basterà scaricare l’app, scegliere il piano dati per la tua destinazione, installare la tua eSIM seguendo le istruzioni e goderti la connessione al tuo arrivo. La grande comodità è quella di poter usare quella stessa eSIM per tutti i paesi: basterà aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app con il piano dati che pensi possa esserti utile. Saily ti avviserà ogni volta che raggiungi l’80% dei dati previsti dal tuo piano.

Il risparmio è reale e immediato: dirai addio a tariffe di roaming esagerate o alla difficoltà di acquistare SIM locali al tuo arrivo, con piani regionali e globali disponibili in oltre 200 destinazioni.

Scarica Saily e attiva l’offerta

Con assistenza clienti 24/7 e connessione istantanea, le eSIM sono davvero la scelta migliore per i viaggi all’estero dato che puoi avere più numeri, usare operatori multipli, attivare tutto da remoto e disattivare il profilo senza rifiuti o sprechi. Un modo moderno, economico e sostenibile per avere internet sempre con te: scarica adesso l’app e inizia a configurarla.

