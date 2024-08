Samsung, 16 GB di RAM per il Galaxy S25 Ultra con chip AI più sottili

Proprio durante gli ultimi giorni, Samsung ha annunciato l’inizio della produzione di massa dei processori dedicati ai dispositivi mobili ma anche di quelli per la memoria RAM. Saranno, secondo le indiscrezioni, i più sottili al mondo, pronti a portare l’intelligenza artificiale sui sugli smartphone pur essendo incredibilmente compatti. I nuovi chip RAM LPDDR5X da 12 nanometri sono spessi solo 0,65 mm ed offrono una densità maggiore in un form-factor più compatto dotato di una migliore resistenza al calore.

Queste sono tutte le qualità necessarie per la loro funzione principale, poiché Samsung afferma che i chip più sottili e densi sono appositamente progettati per i processi più pesanti che l’AI per smartphone richiede.

Samsung prepara i nuovi chip AI per la RAM, saranno i più sottili e fino a 16 GB

YongCheol Bae, il Vicepresidente esecutivo della pianificazione dei prodotti di memoria presso Samsung Electronics, ha dichiarato quanto segue:

“La DRAM LPDDR5X di Samsung stabilisce un nuovo standard per le soluzioni AI sui dispositivi ad alte prestazioni, offrendo quindi non solo prestazioni superiori, ma anche una gestione termica avanzata in uno spazio ridotto rispetto al solito“.

Questi saranno probabilmente i chip RAM che troveranno posto anche nella serie Galaxy S25, e infatti Samsung ha confermato in maniera indiretta le voci secondo cui proprio il Galaxy S25 Ultra avrà una memoria RAM maggiore.

I nuovi chip di memoria da 12 nm, che saranno più sottili di una carta di credito, saranno resi disponibili sia in formato DRAM LPDDR5X da 12 GB che da 16 GB. Questo conferma in parte le speculazioni secondo cui il Galaxy S25 Ultra avrà ben 16 GB di RAM per la prima volta dalla serie Galaxy S21.

Samsung, che è uno dei maggiori produttori al mondo di chip dedicati alle memoria, può finalmente permettersi di dotare i suoi telefoni di una quantità di RAM maggiore e soprattutto adattata ai calcoli AI. Tuttavia, è un po’ presto per parlare della serie S25, quindi i nuovi chip potrebbero prima essere installati sui top di gamma Android di altri marchi che saranno annunciati questo autunno.