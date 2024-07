Samsung: a sorpresa ecco le specifiche di Galaxy Watch 7 ed Ultra

Il prossimo 10 luglio sarà presumibilmente il giorno della presentazione ufficiale di diversi dispositivi in casa Samsung. Secondo riportato gran parte dei riflettori saranno puntati sulla gamma Galaxy Watch. Oltra alla serie 7, ci sarà anche un modello Ultra, il primo in assoluto in casa Samsung.

Proprio in queste ore sono spuntate sul web le specifiche tecniche degli orologi del colosso sudcoreano, il tutto a sorpresa visto che non se ne parlava praticamente mai.

Samsung Galaxy Watch 7 ed Ultra: ecco le specifiche tecniche trapelate al completo

Galaxy Watch 7

Dimensioni e Peso:

40mm: 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.9 g

44mm: 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8 g

Materiali:

Cassa: Alluminio Armor

Frontale: Vetro zaffiro

Retro: Quadrante in vetro 3D

Display:

40mm: 1.3″ (432×432), 330 ppi, Super AMOLED

44mm: 1.5″ (480×480), 327 ppi Super AMOLED

Processore:

Exynos W1000

Memoria e Archiviazione:

RAM: 2 GB

Archiviazione: 32GB

Batteria:

40mm: 300mAh

44mm: 425mAh

Connettività:

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz

NFC

GPS a doppia frequenza (L1+L5)

Sistema Operativo:

One UI Watch 6.0

Sensori:

GPS

Sensore di luce e geomagnetico

Accelerometro

Giroscopio

Barometro

Temperatura

Frequenza cardiaca

Microfono e altoparlante

Resistenza:

Protezione dalla polvere IP6X

5 ATM

IP68

MID STD 810 H

Compatibilità:

Android 11.0 o successivo, RAM 1.5 GB o superiore

Galaxy Buds (Buds Plus e successivi)

Contenuto della Confezione:

Galaxy Watch 7 40mm e Sport Band OPPURE Galaxy Watch 7 44mm e Sport Band

Caricatore wireless USB C

Manuale utente

Galaxy Watch Ultra

Dimensioni e Peso:

47mm: 47.4 x 47.1 x 12.1 mm, 60.5 g

Materiali:

Cassa: Titanio

Frontale: Cristallo zaffiro

Retro: Quadrante in vetro 3D

Display:

1.5″ (480×480), 327 ppi

Super AMOLED

Processore:

Exynos W1000

Memoria e Archiviazione:

RAM: 2 GB

Archiviazione: 32GB

Batteria:

590 mAh

Connettività:

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz

NFC

GPS a doppia frequenza (L1+L5)

Sistema Operativo:

One UI Watch 6.0

Sensori:

GPS

Sensore di luce e geomagnetico

Accelerometro

Giroscopio

Barometro

Temperatura

Frequenza cardiaca

Microfono e altoparlante

Resistenza:

Protezione dalla polvere IP6X

10 ATM

IP68

MID STD 810 H

Compatibilità:

Android 11.0 o successivo, RAM 1.5 GB o superiore

Galaxy Buds (Buds Plus e successivi)

Contenuto della Confezione: