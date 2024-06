Samsung: le immagini dei Galaxy Watch 7, Watch Ultra e Buds 3

Samsung sta preparando un entusiasmante evento di lancio per i suoi nuovi prodotti. Con il prossimo Galaxy Unpacked che si terrà il 10 luglio a Parigi si preannuncia un vero spettacolo con prodotti che sono il sogno di ogni amante della tecnologia. Si prevede che l’evento vedrà finalmente il debutto del Galaxy Ring, la prima volta di Samsung nel mondo degli anelli intelligenti.

Inoltre, l’azienda svelerà una categoria di smartwatch completamente nuova con una novità assoluta: il Galaxy Watch Ultra. Infine, è previsto il debutto della serie Galaxy Buds 3, che propone un look completamente ridisegnato rispetto a quello precedente.

Samsung prepara l’evento del 10 luglio: ecco le immagini render

Sono spuntati proprio nelle ultime ore alcuni render ufficiali di alta qualità del Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Buds 3. Il Galaxy Watch 7 sembra quasi identico al Galaxy Watch 6, che è quello che tutti ormai si aspettavano. Tuttavia, il nuovo colore verde oliva della cassa dell’orologio potrebbe rappresentare una novità.

Il Galaxy Watch Ultra è il nuovo arrivo in assoluto ed ha una forma quadrata e circolare allo stesso tempo, di certo unica nel suo genere è in grado di distinguere il prodotto rispetto agli altri. L’orologio si mostra con un cinturino arancione e tre pulsanti sporgenti, molto “Apple Watch Ultra”. È chiaro infatti che Samsung ha preso ispirazione da Apple.

In merito ai Galaxy Buds 3, si può vedere che Samsung sta cercando di applicare una distinzione simile a quella di Apple, in questo caso tra Buds 3 e Buds 3 Pro. Uno dei modelli, presumibilmente i Buds 3 Pro, presenta dei gommini alle estremità per la parte in-ear come gli Airpods Pro, mentre i Buds 3 standard offrono un design in-ear standard, proprio come gli AirPods.

Inoltre, si dice che i Galaxy Buds 3 Pro abbiano le cosiddette “Blade lights” che di distendono lungo le astine. Le luci non sono visibili nei rendering, ma c’è una striscia nera che potrebbe mostrarle da spente.

Anche la custodia di ricarica è cambiata: ora è verticale come la custodia degli AirPods, invece del layout orizzontale che visto nei precedenti Galaxy Buds.