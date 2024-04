Samsung, alcuni smartphone presentano una riga verde dopo l'aggiornamento

Durante le ultime ore si starebbe verificando qualcosa di insolito. Stando ad alcune testimonianze che stanno emergendo dal web, ci sarebbe un problema che affligge alcuni vecchi dispositivi Samsung della linea Galaxy.

In molti lo hanno identificato come il “problema della linea verde”, un’improvvisa comparsa di una sottile linea verde verticale che passa da una parte all’altra dello schermo, ostacolando dunque una qualsiasi potenziale funzionalità dello smartphone.

Questo problema sembra riguardare principalmente alcuni modelli della serie Galaxy S21. I più citati sul web sono il Galaxy S21 Ultra e il S21 FE.

Samsung, alcuni Galaxy S21 mostrano improvvisamente una linea verde sul display

Più utenti riferiscono di aver riscontrato il problema della linea verde in modo casuale, all’improvviso. Altri invece giurerebbero che il tutto sarebbe sopraggiunto direttamente dopo degli aggiornamenti software o semplicemente dopo un utilizzo intenso, magari giocando.

Un utente su X ha parlato della sua esperienza: ha dichiarato di aver notato la linea immediatamente dopo l’installazione di un aggiornamento software. Lo smartphone in questione sarebbe un Galaxy S21 FE. Un altra testimonianza riguarda invece un Samsung Galaxy S21 Ultra: la linea verde sarebbe comparsa direttamente dopo l’installazione della patch di aprile.

Il problema sembra davvero singolare e a primo impatto è difficile dare un’opinione in merito. La causa esatta della linea verde resta dunque estremamente incerta. Nel caso in cui dovesse trattarsi di un problema tecnico del software, la risoluzione potrebbe stare tutta in un semplice riavvio o in un ripristino ai dati di fabbrica. Siccome il problema sembra persistere anche dopo questi accorgimenti, potrebbe trattarsi di un potenziale difetto hardware.

Con grande probabilità si sta alimentando un focolaio di polemiche per nulla. Voci di esperti sostengono che gli utenti che hanno manifestato questa situazione potrebbero aver avuto altri tipi di problemi con il loro smartphone Samsung.

La causa più probabile della linea verde dovrebbe infatti fare riferimento ad un connettore del display o ad un cavo flessibile difettoso. Questi componenti interni collegano il display al circuito principale del telefono per cui qualsiasi urto potrebbe determinarli. Al momento non si conosce al 100% la causa esatta ma nei prossimi giorni i nodi potrebbero finalmente venire al pettine.