Samsung cambia Android in silenzio su centinaia di milioni di Galaxy

Gennaio si apre con uno scenario complesso per l’ecosistema Samsung Galaxy, uno di quelli in cui la sicurezza non è solo una questione di patch visibili, ma di meccanismi profondi che operano — o smettono di operare — lontano dagli occhi dell’utente. I primi aggiornamenti di sicurezza Android del 2026 sono stati confermati, includendo fix critici a livello di sistema e oltre 30 correzioni specifiche per i dispositivi Samsung. Tuttavia, il vero punto di rottura non è ciò che arriva, ma ciò che per mesi non è arrivato.

Oltre le patch mensili: il ruolo chiave degli aggiornamenti di sistema Google

La maggior parte degli utenti associa la sicurezza Android al bollettino mensile: CVE in lista, livelli di patch, avvisi di exploit attivi. Il punto di riferimento è la pagina Bollettini sulla sicurezza di Android gestita da Google. Anche il rilascio mensile degli aggiornamenti è stato recentemente messo in discussione dall’azienda di Mountain View, con l’introduzione dell’approccio RBUS (Risk-Based Update System).

Questo, però, è soltanto il livello più visibile. Android dispone anche di un secondo canale di aggiornamento, spesso sottovalutato: i Google Play System Updates.

Sono aggiornamenti che agiscono su componenti modulari del sistema (Project Mainline), sono distribuiti in background, non dipendono dal produttore o dal carrier, correggono vulnerabilità critiche senza attendere il ciclo mensile completo.

In condizioni normali, rappresentano una linea di difesa continua e silenziosa. Ed è proprio questo meccanismo che, secondo diverse segnalazioni, risulta bloccato da mesi su molti dispositivi Galaxy, con centinaia di milioni di smartphone potenzialmente fermi a versioni obsolete.

Un blocco deliberato? Stabilità contro sicurezza

Secondo fonti della stampa tedesca, Samsung avrebbe scelto intenzionalmente di sospendere l’integrazione degli aggiornamenti Play System per “evitare problemi” durante la transizione a One UI 8. Una decisione tecnicamente comprensibile sotto il profilo della stabilità software, ma oggetto di parecchie riserve dal punto di vista della sicurezza.

Bloccare aggiornamenti di sistema Google significa accumulare un certo debito di sicurezza, esporre componenti critici a vulnerabilità note, rompere il modello di aggiornamento modulare su cui Android ha investito negli ultimi anni.

Ancora più problematico è il fattore comunicazione: l’assenza di un avviso ufficiale o di una conferma trasparente, ha lasciato utenti e amministratori IT all’oscuro di un cambiamento strutturale nel modello di difesa del sistema.

Samsung ha appena dichiarato che l’integrazione degli aggiornamenti Google riprenderà con il pacchetto di gennaio 2026, con la distribuzione attesa per metà mese. Una notizia positiva, ma che non cancella i mesi di esposizione pregressa.

Il malcontento degli utenti e il problema ricorrente

Non si tratta di un caso isolato. Community specializzate come SammyFans segnalano da tempo una stagnazione cronica dei Play System Updates sui Galaxy, anche in presenza di nuove versioni One UI.

Un comportamento che fa pensare a un problema strutturale nella gestione delle priorità tra evoluzione dell’interfaccia, compatibilità interna e sicurezza di base del sistema. In un contesto in cui Android viene sempre più utilizzato anche in ambito enterprise, questa tensione diventa critica.

La vulnerabilità zero-click nel decoder Dolby che non si può ignorare

Parallelamente al problema degli aggiornamenti silenziosi, gennaio 2026 porta con sé una patch Android di primaria importanza. Secondo un’analisi indipendente, l’update ufficiale di Google per il robottino verde corregge una vulnerabilità scoperta nel 2025 e rimasta attiva per un periodo di tempo prolungato.

Il nocciolo del problema è nel decoder Dolby DD+ Unified: la vulnerabilità in questione consente l’esecuzione di codice arbitrario; può essere sfruttata tramite file audio, messaggi vocali o allegati; non richiede alcuna interazione da parte dell’utente.

In pratica, basta la ricezione del contenuto. È uno scenario da “zero-click exploit”, tra i più pericolosi in assoluto. Rimandare l’installazione di questa patch equivale ad accettare consapevolmente un rischio elevato.

Cosa devono fare ora gli utenti Galaxy

In questo contesto frammentato, le azioni concrete diventano essenziali:

Installare immediatamente l’ aggiornamento di sicurezza di gennaio 2026 non appena disponibile per modello, area geografica e operatore.

non appena disponibile per modello, area geografica e operatore. Verificare manualmente, nelle settimane successive, la versione dei Google Play System Updates dalle impostazioni di sicurezza, assicurandosi che il meccanismo sia tornato operativo.

In definitiva, per gli utenti, diventa sempre più cruciale adottare un approccio attivo e consapevole alla gestione degli aggiornamenti, anche quelli che non fanno rumore.