Samsung conferma: il nuovo Bixby AI arriva entro la fine del 2024

Nel 2024 di Samsung ci sarà spazio anche per un aggiornamento di Bixby, l’assistente virtuale di smartphone, tablet e anche altri dispositivi dell’azienda, come gli smart TV. E no, non è una indiscrezione, ma una notizia ufficiale che giunge direttamente dagli uffici di Seul.

Samsung: il nuovi Bixby con i poteri dell’AI arriva quest’anno

L’annuncio arriva in un periodo in cui le principali big della tecnologia sono impegnate in una corsa per centrare un preciso obiettivo, quello di offrire il miglior assistente virtuale possibile. Google ha già iniziato a sostituire Assistant con Gemini (ora impiegato anche per addestrare i robot dell’azienda), Apple ha presentato alla WWDC24 la suite Apple Intelligence che include anche una versione potenziata di Siri, e poi c’è Microsoft con Copilot.

TM Roh, che guida la divisione mobile di Samsung, ha parlato ai microfoni della CNBC dei piani dell’azienda per il 2024, e l’aggiornamento di Bixby è nell’elenco. Alla base dell’update ci sarà il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) proprietario, con l’intelligenza artificiale generativa che renderà l’assistente virtuale molto più versatile e utile in base ai singoli contesti di utilizzo.

Il debutto dell’assistente risale al 2017, insieme alla gamma Galaxy S8. Le sue funzionalità sono simili a quelle offerte da Google Assistant, quindi può tradurre in tempo reale, fornire consigli sui ristornati e anche riconoscere gli oggetti. C’è però una differenza: Google Assistant è superiore in tutto. E questo l’azienda lo ha riconosciuto in fretta, consentendo l’utilizzo di entrambi sui suoi smartphone e tablet.

I dettagli sull’aggiornamento non sono ancora noti, ma Roh ha ha già confermato che la libertà di scelta continuerà ad essere garantita. E questo è un bene, perché agli utenti non verrà imposto nulla e potranno continuare ad utilizzare Assistant (Gemini) anche dopo il rilascio del nuovo Bixby.

A proposito di funzionalità AI, il colosso tech ne ha recentemente presentate di nuove in occasione dell’evento Unpacked 2024 di Parigi, e sono incluse nei pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Z Fold6.