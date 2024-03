Samsung, ecco le nuove schede MicroSD: super veloci e ideali per l'IA

Samsung ha presentato una nuova generazione di schede microSD che, forti dello standard SD Express, promette prestazioni ultraveloci.

Il colosso coreano ha annunciato i primi test di campionamento per il modello dal 256 GB con un annuncio attraverso il sito ufficiale dell’azienda. Secondo quanto affermato nell’articolo, le nuove schede MicroSD dovrebbero raggiungere una velocità di lettura massima di 800 MB al secondo.

Questo dato tecnico assume un valore notevole quando paragonato a una delle migliori schede in circolazione (ovvero la Transcend SDXC UHS-II U3) che si ferma a “soli” 285 MB al secondo.

Samsung, però, non ha voluto puntare solo sulle prestazioni, curando in modo particolare anche la longevità di questi supporti. Il prodotto in questione, a detta dell’azienda asiatica, è stata progettata per lavorare anche in contesti “difficili”, con protezione dall’acqua, resistenza alle temperature estreme e persino ai raggi X.

Le schede MicroSD di Samsung sono ideate per resistere a temperature estreme e non solo

Il punto di svolta di Samsung e, più generalmente, per il settore delle MicroSD, risiede proprio nella suddetta tecnologia SD Express. Questo standard, sebbene esistente da circa sei anni, non è mai stato realmente utilizzato per la produzione di supporti.

SD Express, infatti, andava oltre le capacità fisiche delle schede contemporanee e, soprattutto, tendeva a riscaldare troppo l’hardware, con temperature che potevano raggiungere i 96 gradi. Samsung, proprio per contrastare le temperature eccessive, ha adottato una particolare tecnologia nota come Dynamic Thermal Guard.

Secondo gli stessi produttori, questo è il momento giusto per il lancio delle nuove schede MicroSD. Come si legge nel suddetto post, si tratta di “Soluzioni necessarie per le applicazioni IA on-device di domani“.

Come confermato dal produttore, le prime schede MicroSD SD Express, nel formato da 256 GB, verranno lanciate sul mercato nel corso di quest’anno. Per quanto riguarda il formato da 1 TB, invece, la finestra di lancio è più precisa: il terzo trimestre del 2024.