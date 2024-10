Samsung: fuori uso i vecchi smartphone con l'ultimo aggiornamento

Dopo tanto tempo e soprattutto diversi smartphone che le generazioni di utenti hanno posseduto, c’è ancora la solita domanda all’amico più esperto: “Che faccio? Aggiorno?“. La risposta è sempre sì, bisogna sempre aggiornare il proprio terminale, in modo da avere le migliori soluzioni e soprattutto in modo da essere protetti. Lo stesso potrebbero non dirlo questa volta diversi utenti Samsung che hanno riscontrato con l’ultimo aggiornamento software notevoli problemi.

Stando a quanto riportato, infatti, alcuni dispositivi Galaxy più datati sarebbero finiti al centro di una problematica davvero incredibile. Come hanno testimoniato diverse persone, il loro telefono sarebbe entrato in un loop di riavvii, costringendoli ad eseguire un reset ai dati di fabbrica.

I dispositivi più colpiti sembrano essere quelli delle serie Galaxy S10 e Note 10, insieme a modelli come il Galaxy M51 e l’A90. Tra i prodotti segnalati figurerebbero anche Galaxy S10 Lite, S10e, S10, S10+, S10 5G, Note10, Note10+ e Note10+ 5G.

Samsung e l’aggiornamento che manda in crash i vecchi telefoni

Stando a quanto riportato, l’origine del problema sembra risiedere in un aggiornamento riportato dall’app SmartThings, la quale avrebbe innescato questo ciclo di riavvii senza fine. Dunque, nel caso in cui gli utenti possedessero dei modelli Galaxy più vecchi e non avessero ancora aggiornato il telefono, è altamente consigliato disattivare gli aggiornamenti automatici delle app. Basta andare nelle impostazioni del Galaxy Store per evitare di incorrere in questo problema. Tuttavia, per chi ha già eseguito l’aggiornamento e si trova bloccato nel bootloop, purtroppo il reset di fabbrica sembra essere l’unica soluzione possibile per ripristinare il funzionamento del dispositivo.

Nonostante Samsung non abbia ancora riconosciuto ufficialmente il problema, questa vicenda mette in guardia gli utenti sull’installazione automatica degli aggiornamenti, benché si trovino di fronte ad un marchio rinomato. Si attendono dunque risvolti e magari anche delle dichiarazioni ufficiali che chiariscano la posizione del celebre colosso.