I riflettori sono tutti puntati sull’evento Unpacked 2024 durante il quale Samsung presenterà i nuovi smartphone top di gamma, arricchiti con i vantaggi dell’intelligenza artificiale (bisognerà capire in che modalità). Ma in questi giorni c’è spazio anche per altro, perché sono trapelate le prime immagini rubate del Samsung Galaxy A55, dispositivo di fascia media ma con un design premium.

Le immagini condivise da Android Headlines mostrano uno smartphone con un look a lingotto, con una cornice squadrata in metallo. A conti fatti però, le novità estetiche non sono poi così tante: il design è quasi identico a quello del suo predecessore, ma la cornice piatta e metallica e i bordi sottili intorno al display conferiscono un tocco premium che non passa inosservato.

Dal leak si apprende che lo smartphone Android sarà disponibile in almeno tre colori: Awesome Iceblue, Awesome Liliac e Awesome Navy. Il prezzo di vendita è ancora sconosciuto, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 570€ (in Italia), come l’A54.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il Samsung Galaxy A55 quasi sicuramente potrà contare sul processore Exynos 1480, su 8GB di RAM e almeno 256GB di archiviazione interna. Ancora in base al leak, la fotocamera principale sarà da 50 megapixel (proprio come l’A54) e di una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Al momento queste sono le informazioni disponibili sul dispositivo di fascia media che – forte di un buon rapporto qualità-prezzo – potrebbe conquistare numerosi utenti. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane, dopo il lancio della gamma Galaxy S24.