Galaxy S24, Samsung ufficializza la data dell'evento Unpacked 2024

Gli amanti del mondo Samsung farebbero meglio a prepararsi: stanno per arrivare i nuovi smartphone della gamma Galaxy S24. Questa volta sembra essere tutto ufficiale, siccome sono stati ufficialmente pubblicati gli inviti.

Sono giunte dunque le conferme da parte dell’azienda in merito all’arrivo della prossima generazione di top di gamma. I tre smartphone arriveranno durante l’evento Galaxy Unpacked 2024 che si terrà il prossimo mercoledì 17 gennaio a San Jose in California.

Samsung, ora è ufficiale la data dei nuovi Galaxy S24: è il 17 gennaio, come già ipotizzato

Samsung ha confermato ufficialmente la data di lancio dei suoi nuovi device, ponendo fine così a mesi di speculazioni e indiscrezioni varie. La nuova gamma di telefoni a quanto pare promette di essere quella più innovativa e potente che il colosso tecnologico sudcoreano abbia mai creato. Sembra dunque il caso di aspettarsi veramente molto, seppur non dal lato estetico.

L’evento si terrà, secondo le notizie ufficiali, presso il SAP Center di San Jose a partire dalle 10:00 ora locale, che dovrebbero essere le 19 italiane. Tuttavia, come in passato, l’evento verrà trasmesso in live streaming sui vari canali Samsung, anche su YouTube.

L’invito che è stato possibile vedere all’interno di un video conferma tutte le indiscrezioni che si sono susseguite durante le ultime settimane. Il fulcro dell’evento sarà con tutta probabilità l’intelligenza artificiale.

Samsung ha infatti annunciato ufficialmente Galaxy AI, una nuova esperienza mobile basata sull’intelligenza artificiale. Dovrebbero essere davvero molte le nuove feature legate a questo aspetto, ma nessuno al momento sa di cosa possa trattarsi. In realtà qualcosa era stato già anticipato, ma per il momento sarebbe bene andare con i piedi di piombo. Dal punto di vista del design cambierà poco quanto nulla, se non per l’introduzione del titanio, come ha fatto Apple con i suoi iPhone 15 Pro e Pro Max. Insomma, manca veramente poco!