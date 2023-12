Samsung Galaxy A55 senza segreti: lo smartphone diventa più premium?

Mentre si discute in merito all’aumento della RAM per Samsung Galaxy S24, in rete si parla anche di altri device del colosso sudcoreano in arrivo sul mercato. I rumor trapelati online in questi giorni, riguardano, in particolar modo, Samsung Galaxy A55. La prossima iterazione del dispositivo di fascia media potrebbe infatti seguire la spinta dei top di gamma e aggredire il mercato rivoluzionando design e specifiche tecniche, proponendo così un modello semi-premium.

Cosa si conosce esattamente riguardo Galaxy A55 e come differisce dal Galaxy A54? Scopriamolo assieme!

Samsung Galaxy A55 senza segreti: cosa cambia?

Se si confrontano i modelli A54 e A55 con i dati forniti da OnLeaks e MySmartPrice, si nota anzitutto dai render la dotazione di un display con notch punch-hole centrato e tripla fotocamera posteriore con allineamento verticale. Nulla di nuovo, se non fosse per il layout più piatto e minimal: a destra appare il pulsante di accensione assieme ai pulsanti per la gestione del volume, mentre a sinistra non figura alcun controllo aggiuntivo.

Inferiormente resta la porta USB-C centrale, seguita da microfono e altoparlante; superiormente, invece, figura lo slot per la scheda SIM, accompagnato da un microfono secondario. Infine, il display è da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e un’impressionante frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dulcis in fundo, il portale asiatico riporta che Samsung Galaxy A55 ospiterà il SoC Exynos 1480 e una fotocamera primaria posteriore da 50 megapixel. Si consiglia, però, di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

In definitiva, la combinazione di design elegante e funzionalità potenti rende Samsung Galaxy A55 uno smartphone mid-range da non sottovalutare, che potrebbe stupire l’intero mercato. Ovviamente, a tempo debito si scopriranno più dettagli.