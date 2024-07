Il 2024 di Samsung è iniziato con il piede schiacciato sull’acceleratore: non solo i nuovi smartphone top di gamma (Galaxy S24), ma anche la suite Galaxy AI con utili funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il colosso sudcoreano vuole essere protagonista di questo settore e oggi, al secondo evento Unpacked dell’anno, ha annunciato l’intenzione di voler portare Galaxy AI su 200 milioni di dispositivi entro la fine del 2024.

Galaxy AI su 200 milioni di dispositivi entro la fine del 2024: la nuova missione di Samsung

All’appuntamento parigino, Samsung ha comunicato a tutti i presenti e agli utenti collegati da casa (è stato possibile seguire la diretta su YouTube, ndr) che entro la fine dell’anno la suite Galaxy AI sarà disponibile su ben 200 milioni di dispositivi.

Come è possibile raggiungere questa cifra? L’azienda, e non è una notizia dell’ultima ora, ha deciso di rilasciare funzionalità come Traduzione Live anche su alcuni dispositivi ad alte prestazioni anche se dell’ultimissima generazione, e poi in questo conto di certo rientrano anche gli appena annunciati Galaxy Z Flip6, Z Fold6, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Insomma, filtra un certo ottimismo sulle vendite di quest’ultimi.

Il pacchetto Galaxy AI è stato rilasciato su diversi modelli di smartphone e tablet di Samsung di fascia alta (quindi Galaxy S, Galaxy Tab S e Galaxy Z) con l’aggiornamento One UI 6.1 di qualche mese fa. L’azienda di certo aggiungerà le funzionalità oggi svelate con l’update One UI 6.1.1 presto disponibile per gli smartphone (pieghevoli e non) e tablet compatibili. Dovrebbe essere questioni di pochi mesi, se non di settimane.

Tra le inedite funzionalità AI presentate oggi ci sono Assistente Note, che tra le altre cose può creare un disegno partendo da un semplice schizzo, e lo strumento Interprete, una nuova modalità di conversazione che sfrutta il doppio display del Galaxy Z Fold6. Un importante aggiornamento riguarda invece la feature Traduzione Live, da questo momento compatibile anche con alcune popolari applicazioni di terze parti.