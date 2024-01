Presentata agli sgoccioli del 2023, oggi si torna a parlare della gamma Galaxy Book4 di Samsung. In occasione del CES 2024, il colosso sudcoreano ha annunciato una collaborazione con Microsoft per rendere i suoi notebook ancora più smart e “creare nuove esperienze di connessione senza soluzione di continuità”. Il protagonista è Copilot, l’assistente AI che a breve troverà spazio anche sulle tastiere di numerosi PC Windows.

Samsung e Microsoft: il protagonista della partnership è Copilot

Dal comunicato stampa appena diffuso e dal nuovo spot pubblicato in rete si apprende che grazie alle funzionalità AI di Copilot è possibile collegare i notebook della serie Galaxy Book4 agli smartphone per espandere le loro funzionalità. L’assistente integrato in Windows, ad esempio, è in grado di trovare, leggere e riassumere i messaggi di testo ricevuti sullo smartphone (un Samsung Galaxy). Ma può anche creare e inviare automaticamente messaggi per conto dell’utente direttamente dal PC.

L’esempio proposto da Samsung riguarda una prenotazione al ristorante. Copilot può scovare i consigli sui ristoranti all’interno dei messaggi, cercare recensioni sul browser e, infine, inviare un messaggio ad una o più persone per andare a cena. Il tutto senza nemmeno dover accedere allo smartphone e alle singole applicazioni.

C’è un “però”. Come sottolineato dalla redazione di Android Authority, questa novità legata a Copilot è una esclusiva dei Galaxy Book4. Meno restrizioni invece per lo smartphone da abbinare: l’unico requisito è il supporto della One UI 1 o di una versione successiva.

Samsung come Apple

C’è anche un’altra novità da segnalare ed è quella che consente di utilizzare uno smartphone Samsung Galaxy come una webcam per PC. In questo modo è possibile contare su una fotocamera di migliore qualità (nella maggior parte dei casi) per le videochiamate con amici e parenti tramite PC o per le videocall di lavoro su Microsoft Teams, Google Meet, Zoom e altre piattaforme.

Quella appena descritta è una funzionalità molto utile ed è praticamente identica a quella presentata da Apple nel 2022 con macOS Ventura. Fotocamera Continuity, oltre a mettere a disposizione la qualità delle fotocamere degli iPhone, consente l’utilizzo di feature come Inquadratura automatica, modalità Ritratto, Luce set fotografico e Panoramica scrivania.