Samsung ha appena inaugurato la sua nuova gamma di laptop, quella dei Galaxy Book5. Il notebook in questione è il Galaxy Book5 Pro 360, un Copilot+ PC con il nuovo processore Intel Core Ultra (Serie 2) appena presentato dal gigante di Santa Clara.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360: il nuovo laptop premium con funzioni AI

Dovendo gestire le funzioni di intelligenza artificiale (è un Copilot+ PC, appunto), il processore è dotato di una NPU che arriva fino a 47 TOP totali. La GPU Arc integrata, poi, porta con sé un miglioramento delle prestazioni del 17%.

«La serie Galaxy Book5 offre esperienze AI ancora più all’avanguardia agli utenti Galaxy di tutto il mondo che desiderano migliorare e semplificare le loro attività quotidiane; una visione resa possibile dalla nostra continua collaborazione con partner storici del settore», dichiara Dr. Hark-Sang Kim, dirigente dell’azienda. «Questo è il nostro laptop più potente, che unisce prestazioni di alto livello con l’ecosistema mobile di Galaxy AI in espansione per un’esperienza di intelligenza artificiale senza precedenti su un notebook».

Il Samsung Galaxy Book5 Pro 360 arriva con un design premium ed elegante (è spesso solo 12,8 mm e pesa 1,69 kg). Una volta sollevato il coperchio, si fa notare un display degno di un notebook top di gamma: si tratta di un Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e Vision Booster (quest’ultima è una tecnologia che si traduce in una visibilità ottimizzata quando si è all’aperto).

Come suggerisco il nome, questo è un portatile con apertura a 360°, quindi può essere utilizzati in diverse modalità. Non a caso il display è multi-touch a 10 punti e supporta l’utilizzo della S Pen, che è inclusa nella confezione e permette agli utenti di prendere appunti, firmare documenti, disegnare, sottolineare e così via.

Per quanto riguarda le funzioni AI, oltre a quelle “firmate” Copilot (quindi Microsoft), gli utenti possono utilizzare anche quelle del pacchetto Galaxy AI. Grazie infatti allo strumento “Collegamento a Windows”, è possibile collegare il proprio smartphone Samsung Galaxy al laptop e destreggiarsi quindi su uno schermo più grande con funzioni Traduzione Live e Assistente Chat.

Il Samsung Galaxy Book5 Pro 360 sarà disponibile in Italia, in diverse configurazioni, a partire da gennaio 2025.