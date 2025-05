Ore di utilizzo ridotte, consumi energetici alle stelle e una crescente frustrazione tra gli utenti dei dispositivi Samsung Galaxy. L’ultimo aggiornamento Android a One UI 7, basato su Android 15, sta mettendo a dura prova l’autonomia di numerosi smartphone, in particolare dei modelli Galaxy S24 e della serie Galaxy Fold.

Il problema non si limita alla fase iniziale post-aggiornamento, quando è normale riscontrare un temporaneo aumento dei consumi dovuto alle attività di ottimizzazione del sistema. Al contrario, secondo le testimonianze raccolte su forum online e Reddit, anche settimane dopo l’installazione della versione stabile, molti utenti continuano a lamentare un’autonomia significativamente ridotta. Questa situazione ha generato un acceso dibattito sulla gestione del problemi batteria nei dispositivi Samsung.

I dati preoccupanti

Un utente del Galaxy S24 Plus ha segnalato un calo drastico del tempo di schermo attivo, passato da 6-7 ore con One UI 6.1 a circa 5 ore con la nuova versione. Questo trend negativo è stato confermato da altri utenti che hanno confrontato i pattern di consumo tra le due versioni del sistema operativo, evidenziando un netto peggioramento con One UI 7.

Questi dati risultano particolarmente preoccupanti considerando che l’aggiornamento avrebbe dovuto introdurre nuove funzionalità di risparmio energetico. Tuttavia, sembra che tali opzioni di ottimizzazione non siano sufficienti a compensare l’aumento del battery drain, creando un paradosso che ha alimentato la frustrazione degli utenti.

Strategie per migliorare l’autonomia

Per arginare i problemi batteria, gli esperti consigliano alcune procedure tecniche. Tra queste, il reset della partizione cache è una delle soluzioni più semplici da implementare. Nei casi più gravi, è possibile eseguire un ripristino completo ai dati di fabbrica, previa creazione di un backup dei dati personali.

Altre soluzioni temporanee includono la disattivazione di funzionalità come l’Always On Display o la limitazione delle app in background. Tuttavia, queste misure possono ridurre significativamente l’esperienza d’uso del dispositivo, portando molti utenti a considerarle poco pratiche nel lungo termine.

Le prospettive future

Al momento, Samsung non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sul problema, ma l’elevato numero di segnalazioni potrebbe spingere l’azienda a investigare e rilasciare un aggiornamento correttivo nelle prossime settimane. Gli utenti dei dispositivi Galaxy Fold e Galaxy S24 sono invitati a condividere le proprie esperienze sui canali ufficiali, contribuendo così a fornire dati utili per una rapida risoluzione del problema.