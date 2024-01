Samsung Galaxy S23: sconto clamoroso di 360€ su eBay

Nonostante la nuova generazione sia ormai dietro l’angolo, il Samsung Galaxy S23 resta uno dei migliori smartphone in circolazione. E regalerà ottime performance anche in futuro, anche grazie agli aggiornamenti garantiti dal colosso sudcoreano.

Oggi il dispositivo Android con display Dynamic AMOLED 2x da 6,1″ e con frequenza d’aggiornamento di 120Hz viene proposto a soli 619 euro su eBay. Facendo un rapido calcolo, con lo sconto del 37% il risparmio è di ben 360 euro.

Il Samsung Galaxy S23 al nuovo minimo storico: su eBay lo sconto è di 360€

Eccezion fatta per il modulo fotografico sul retro (ora incastonato nella scocca), non ci sono novità estetiche da segnalare rispetto alla precedente generazione. Non che sia una cosa negativa, anzi, per molti, è solo un punto a favare del dispositivo del colosso sudcoreano: i materiali sono premium, il look è moderno e la qualità costruttiva generale è da vero top di gamma.

In termini di prestazioni, invece, ci si trova di fronte ad uno smartphone da 10 in pagella in tutte le materie. A spiccare è senza dubbio il comparto fotografico e non a caso il gigante sudcoreano, nella sua campagna pubblicitaria, sta puntando proprio sulla Nightography. L’intelligenza artificiale mantiene infatti nitidi i dettagli, per foto e video di assoluta qualità anche quando c’è poca luce.

La scheda tecnica:

Display 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2x FHD+ a 120Hz

2x FHD+ a 120Hz Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB di RAM e 128GB di archiviazione

Batteria da 3.900mAh

Dual-Sim

Android 13 (al lancio) con One UI 5.1

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Poter acquistare a meno di 620€ un top di gamma gettato nella mischia nel 2023 non è una cosa che capita tutti i giorni. Per aggiudicarsi questo affare però bisogna completare rapidamente l’operazione perché – come indicato nell’inserzione – la “quantità disponibile è limitata”.

