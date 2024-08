Samsung Galaxy S24 FE: arriva la certificazione per la batteria

Manca ancora diverso tempo al lancio dei nuovi top di gamma e di casa Samsung ma si continua a parlare di qualcosa in procinto di arrivare. Il colosso sudcoreano infatti si sta preparando a svelare la versione più economica della sua attuale serie S24. La Fan Edition, nome per esteso della sigla “FE”, si prepara ad accogliere anche la versione della serie Galaxy S24 rilasciata a gennaio. Il prossimo S24 FE a quanto pare procede a passi rapidi verso la sua ufficializzazione: durante le ultime ore infatti avrebbe superato i test utili per ottenere la certificazione FCC, il che indica che il lancio è vicino.

L’elenco del noto ente certificatone ha anche confermato che ci sarà una batteria abbastanza grande: si parla di un’unità da 4.565 mAh, poco più grande rispetto al suo predecessore. L’uso di uno schermo e di un processore più efficienti dovrebbe portare grossi progressi nella durata della batteria rispetto al modello precedente.

Samsung Galaxy S24 FE: arriva il prossimo smartphone “economico”

La grande novità è che il Galaxy S24 FE offrirà quest’anno le dimensioni del display del Galaxy S24+, anziché la diagonale dello schermo del Galaxy S24, dimensione che è stata attribuita in passato a tutti i suoi predecessori. Ciò lo renderà una proposta estremamente interessante per tutti gli utenti che desiderano avere uno schermo più grande ad un prezzo molto più basso dei soliti S24.

In precedenza, le edizioni Galaxy FE erano in possesso con un display da 6,4 pollici, diagonale definita piuttosto piccola dagli utenti per quelli che sono gli standard odierni.Ora che il Galaxy S24 FE sembra pronto ad avere un display da 6,7 ​​pollici, sarà certamente una proposta più plausibile e in linea con gli smartphone della concorrenza.

Secondo quanto riportato il Samsung Galaxy S24 FE sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 3 negli Stati Uniti e da un Exynos 2400e all’estero. Il sistema a tripla fotocamera posteriore sarà invece composto da sensori da 50, 12 e 8 MP.