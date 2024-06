Samsung Galaxy S24 FE: la fotocamera principale sarà una garanzia

Gli smartphone di casa Samsung attribuibili alla cosiddetta Fan Edition hanno guadagnato popolarità negli anni. Questi si presentano come alternativa economica ai flagship con a bordo il sistema operativo Android, offrendo un mix unico di funzionalità ad un prezzo talvolta sensibilmente inferiore.

Il pubblico ormai da qualche tempo attende con impazienza il lancio del Samsung Galaxy S24 FE. Questo sarebbe previsto entro la fine dell’anno e, a quanto pare, i primi dettagli starebbero già cominciando a circolare. Secondo le ultime informazioni, i leaker avrebbero trovato qualche rumor sulla fotocamera con cui il prodotto sarà equipaggiato.

Non ci saranno sorprese: Samsung Galaxy S24 FE resta fedele al sensore principale del passato

Un nuovo rapporto pubblicato oggi e proveniente dai Paesi Bassi afferma che il Galaxy S24 FE potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 50 MP con un sensore da 1/1,57″ con pixel da 1,0 μm. Questo sensore rispecchierebbe proprio quello già visto a bordo di prodotti come il Galaxy S23, il Galaxy S23 FE e il nuovo Galaxy S24.

È ormai da un po’ di tempo che il sensore fotografico di fascia alta di Samsung non cambia e a quanto pare anche il Galaxy S24 FE intende restare fedele a questa tradizione.

Per ora si tratta solo di rumor e indiscrezioni, ma probabilmente tutto si tramuterà presto in realtà. Le voci parlano anche delle fotocamere ultra-wide e zoom: anche queste, secondo quanto riportato, resteranno invariate rispetto alla generazione precedente vista con il Galaxy S23 FE.

Per chi sta aspettando con tanta ansia questo nuovo prodotto di casa Samsung, bisogna sapere che non verrà lanciato prima della fine dell’autunno prossimo. In realtà potrebbe debuttare all’inizio del 2025 o seguire uno schema di rilascio ben definito mercato per mercato. Almeno per il momento sono queste le informazioni che sono trapelate sul web e probabilmente durante le prossime settimane verrà fuori qualcosa in più.