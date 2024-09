Samsung Galaxy S24 FE si avvicina: svelate nuove specifiche, avrà la ricarica wireless

Il prossimo modello di smartphone in casa Samsung dovrebbe essere con tutta probabilità il chiacchieratissimo Galaxy S24 FE. Questo nuovo rappresentate della cosiddetta serie Fan Edition sarà l’S24 più conveniente di Samsung e si rivelerà un degno successore. Il suo obiettivo sarà quello di portare avanti un aspetto fondamentale e molto allettante: avere le specifiche di un top ma per un prezzo inferiore ai 600 dollari.

Questo smartphone sarà alimentato dagli ultimi processori Snapdragon 8 Gen 3 o da un Exynos 2400 in base al paese di commercializzazione. Inoltre offrirà uno schermo molto più grande, praticamente simile al Galaxy S24+. Molti utenti a questo punto si chiedono cosa abbia tagliato Samsung per riuscire ad abbassare il prezzo di circa 300 dollari. È chiaro che il display non avrà la stessa densità in termini di pixel e anche la batteria sarà leggermente inferiore.

Samsung: il Galaxy S24 FE si avvicina ed ottiene una nuova certificazione per la ricarica Wi-Fi

Tornando alle caratteristiche tecniche che Samsung ha deciso di tarpare per rendere meno costoso il Galaxy S24 FE, si parlava della batteria. Questa unità avrà presumibilmente 4.600 mAh, quantità leggermente inferiore a quella del Galaxy S24+ che offre un’unità da 4.900 mAh.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche uguali ai top di gamma, il Galaxy S24 FE avrà anche le velocità di ricarica uguale. Una recente certificazione normativa appena rilasciata avrebbe infatti rivelato che velocità di ricarica del Galaxy S24 FE sarà di 25 W. Per quanto riguarda invece la velocità di ricarica wireless, questa toccherà i 15 W.

Nelle ultime ore, insieme a queste specifiche, è venuto fuori anche un render, un’immagine digitale che ne conferma il design vociferato fino ad oggi. Questa è la scheda tecnica trapelata fino ad oggi: