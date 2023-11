Samsung Galaxy S24, funzione molto chiacchierata in abbonamento

Sebben i rumor diventino sempre più insistenti, mancano ancora due mesi al lancio della nuova gamma Samsung Galaxy S24. Questo non ha impedito agli utenti di dare ascolto alle tante voci che riguardano le possibili caratteristiche degli smartphone. In primo luogo l’intelligenza artificiale generativa dovrebbe essere una delle nuove funzionalità in arrivo sul telefono.

In queste ultime ore però starebbe circolando una nuova indiscrezione: gli utenti potrebbero dover pagare per utilizzare gli strumenti AI di Samsung.

Ci sono state diverse voci ad avvicendarsi tra ieri e oggi, unite nel suggerire che Samsung avrebbe intenzione di affidarsi all’intelligenza artificiale generativa. Questo dovrebbe essere l’aspetto principale della nuova line-up Galaxy S24. Secondo quanto riferito, la società vuole adottare l’intelligenza artificiale generativa per rendere migliori diverse opportunità, tra cui foto, messaggi, riconoscimento vocale e molto altro ancora.

Sebbene tali strumenti potrebbero rivelarsi aggiunte interessanti, le fonti hanno anticipato che Samsung starebbe valutando la possibilità di concedere il tutto in abbonamento.

Samsung Galaxy S24, l’intelligenza artificiale arriverà ma potrebbe essere a pagamento

Esatto: l’intelligenza artificiale sui nuovi Samsung Galaxy S24 potrebbe comportare la sottoscrizione di un abbonamento. Almeno per il momento però non si sa quanto potrebbe costare questo nuovo e presunto servizio.

Una delle prime aziende che sembrerebbe aver strizzato l’occhio a tale possibilità durante l’ultimo anno è LG. Samsung ha dovuto lottare molto quest’anno contro un mercato che ha rallentato improvvisamente. Esiste dunque la possibilità che il colosso della tecnologia possa vedere negli abbonamenti una vera opportunità per ottenere delle entrate costanti.

Tutti ormai sono curiosi di vedere come andrà a finire e non ci sarà da attendere troppo tempo. Stando a quanto riportato infatti la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy dovrebbe avvenire nella terza settimana del mese di gennaio 2024. Le voci in merito ai possibili abbonamenti, saranno confermate o smentite solo in prossimità della data di lancio.