Samsung Galaxy S24, sul web le specifiche tecniche complete dei tre smartphone

Manca ormai molto poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S24, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero arrivare tra due settimane. Più precisamente il 17 gennaio dovrebbe avvenire l’evento a San Jose, negli Stati Uniti, dove la nuova serie prenderà ufficialmente vita.

Ormai sembra essere tutto molto chiaro, con qualche piccola incognita che sarà risolta probabilmente nei prossimi giorni. Gli utenti che amano Samsung, sanno benissimo che non ci saranno molte migliorie, ma che quelle che verranno implementate contribuiranno a rendere ancor più interessante la serie di punta del brand.

Durante le ultime ore, nuove indiscrezioni avrebbero fatto venire a galla le schede tecniche complete di tutti e tre i dispositivi. Dal Galaxy S24 al Galaxy S24 Ultra, sembra ormai tutto più che noto.

Samsung Galaxy S24, ecco come sarà la nuova serie: le specifiche

Partendo dai display, rispettivamente, il Galaxy S24 avrà un pannello da 6,2″ FHD+, mentre l’S24+ e l’S24 Ultra mostreranno un display da 6,7″ e 6,8″ in QHD+. La luminosità di picco sarà in tutti e tre i casi da ben 2600 nits e lo stesso riguarderà il refresh rate da 120 Hz.

Passando al comparto fotografico, la situazione cambia: il Galaxy S24 e l’S24+ saranno praticamente uguali. Ecco infatti tre sensori, con il più performante da 50 MP. Gli altri due, il teleobiettivo e l’ultra-grandangolare, saranno rispettivamente da 10 MP con 3x ottico e 12 Mp.

Per quanto concerne il Galaxy S24 Ultra, saranno quattro le fotocamere. La principale avrà ben 200 MP, mentre le altre tre saranno rispettivamente da 50 MP con 5x ottico, 10 MP con 3x ottico e da 12 MP.

Passando ai processori, il modello di punta si baserà globalmente sullo Snapdragon 8 Gen 3, mentre gli altri due avranno una distribuzione diversa. Samsung ha previsto per il Galaxy S24 e per l’S24+ lo Snapdragon 8 Gen 3 solo per Stati Uniti e Canada, mentre per il resto del mondo ecco l’Exynos 2400.

Le memorie RAM saranno da 12 GB per l’Ultra e da 8 GB per gli altri due modelli, mentre i tagli di memoria interna saranno vari. Il Galaxy S24 avrà due varianti: una da 128 e una da 256 GB. L’S24+ anche, ma da 256 e 512 GB. L’Ultra arriverà a 1TB.

In merito alle batterie, quest’ultimo mostrerà 5000 mAh, mentre gli altri due 4900 mAh (S24+) e 4000 mAh (S24).