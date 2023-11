Samsung è l’ultimo gigante tech – in ordine cronologico – ad aver abbracciato il poliedrico mondo dell’intelligenza artificiale. Tra indiscrezioni non confermate e comunicati ufficiali, non ci sono più dubbi sul fatto che il colosso sudcoreano voglia equipaggiare gli smartphone della gamma Galaxy S24 con feature basate proprio sull’AI.

A proposito di notizie ufficiali, Samsung ha confermato che alcuni dei suoi prossimi smartphone sfrutteranno l’intelligenza artificiale per tradurre in tempo reale le chiamate telefoniche.

Samsung punta sull’AI: i suoi smartphone del 2024 saranno ancora più smart

Samsung ha confermato che la sua intelligenza artificiale debutterà nel corso dei primi mesi del prossimo anno e porterà con sé diverse nuove funzionalità. Il suo nome è Gauss e sarà in grado di generare testo e immagini, creare messaggi, correggere la grammatica dei testi e tanto altro ancora.

L’azienda tech ha descritto anche un caso specifico. Si tratta della “AI Live Translate Call”. Da non confondere con la funzione Live Translate di Android, Samsung spiega che questa funzione consentirà agli utenti di tradurre una telefonata in tempo reale, con traduzioni sia di testo che di audio. Le premesse sembrano ottime, anche perché – dichiara la società – il tutto avviene solo ed unicamente sul dispositivo.

«AI Live Translate Call offrirà presto un traduttore personale ogni volta che l’utente ne avrà bisogno. La feature sarà integrata nell’app Telefono di sistema, quindi non richiederà il download di app di terze parti», si legge nel comunicato. «Le traduzioni audio e di testo appariranno in tempo reale mentre l’utente parla, rendendo semplice la telefonata tra due persone che parlano lingue diverse. […] Grazie alla Galaxy AI integrata sul dispositivo, gli utenti – indipendente dallo scenario – possono stare sicuri: le conversazioni private non saranno mai condivise con terzi».

La funzionalità appena descritta la si vedrà probabilmente debuttare sugli smartphone della gamma Galaxy S24, che secondo i rumor disporranno di un bel po’ di novità in salsa AI. La presentazione dei nuovi flagship è prevista per gennaio del 2024.