Samsung Galaxy S24 Ultra, e se la fotocamera 10x fosse confermata?

Si stanno susseguendo vertiginosamente le voci che riguardano il lancio dei prossimi Galaxy S24 di Samsung. Sebbene manchi ancora più di un mese all’evento Unpacked (ancora non confermato), il profilo degli smartphone sembra essere ben delineato.

Durante le ultime ore sono state riportate nuove informazioni in merito al comparto fotografico che equipaggerà il re, il Galaxy S24 Ultra. Stando a quanto riportato, il top di gamma avrà una fotocamera principale da 200 MP e altri tre sensori. Ecco una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo 5x da 50 MP e un teleobiettivo 10x da 10 MP.

Samsung Galaxy S24 Ultra, potrebbero esserci sia lo zoom 5x che il 10x, entrambi ottici

Esatto, avete capito bene: due teleobbiettivi, uno con zoom ottico 5x e un altro altro con zoom ottico 10x, lo stesso dell’anno scorso. La presenza di entrambi i sensori va a contraddire dunque la maggior parte delle voci che in precedenza si erano esposte in merito al Samsung Galaxy S24 Ultra.

Più indiscrezioni avevano portato a galla una notizia che avrebbe visto la volontà da parte di Samsung di implementare un sensore 5x, abolendo il 10x. Tale scelta, per qualcuno pronta a subentrare per scimmiottare l’iPhone 15 Pro Max, per qualcun altro semplicemente perché tenere fermo uno zoom 10x risultava quasi impossibile, probabilmente non verrà adottata.

Oggi però ad esporsi in maniera perentoria è stato il quotidiano coreano The Elec, molto vicino a Samsung e in possesso di questa nuova informazione. Il Galaxy S24 Ultra potrebbe essere equipaggiato con due teleobbiettivi al lancio: uno con zoom 5x del tutto nuovo e uno, quello dell’S23 Ultra, con zoom 10x.

Non era mai capitato di ascoltare delle indiscrezioni riguardanti un top di gamma in grado di mostrare entrambe le tipologie di zoom ottico. Coloro che parlavano dell’accoppiata 2x e 3x, saranno accontentati ugualmente: ci penserà il maestoso sensore da 200 MP.