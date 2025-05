Samsung Galaxy S25 Edge: ecco la data di lancio ufficiale

Samsung ha ufficializzato la data di lancio del suo nuovo gioiello tecnologico, il Samsung Galaxy S25 Edge, un smartphone ultrasottile che ridefinisce il concetto di design e prestazioni premium. Il nuovo top di gamma ulrasottile verrà presentato il 13 maggio, alle 2:00 di notte italiane.

Con un corpo di soli 5,85 millimetri di spessore e un peso di 163 grammi, questo dispositivo entra a pieno titolo nella categoria degli “ultraslim”, quella in cui l’anno prossimo troveremo anche iPhone 17 Slim/Air.

Specifiche tecniche di fascia alta

Realizzato con materiali di alta qualità, come una struttura in titanio e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2, il Galaxy S25 Edge si presenta come l’alternativa più compatta della serie S25. Il design elegante e minimalista non è solo estetica: ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza d’uso di livello superiore.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Galaxy S25 Edge è equipaggiato con un display AMOLED 6.7 pollici ad alta risoluzione (3120 x 1440 pixel), capace di adattare il refresh rate fino a 120 Hz. Questo schermo integra anche un lettore di impronte digitali a ultrasuoni, offrendo sicurezza e praticità in un’unica soluzione.

Sotto la scocca, troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Elite, un processore progettato esclusivamente per la linea Galaxy, che lavora in tandem con 12 GB di RAM. Lo storage interno, disponibile nelle versioni da 256 e 512 GB, assicura spazio sufficiente per app, foto e video. Il sistema operativo è Android 15, personalizzato con l’interfaccia One UI 7, per un’esperienza fluida e intuitiva.

Tra le altre caratteristiche tecniche spiccano la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, la ricarica wireless Qi2 e il supporto alle ultime tecnologie di connettività, come Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Il comparto fotografico del Galaxy S25 Edge è progettato per impressionare. La fotocamera principale da 200 MP è affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, ideale per catturare panorami mozzafiato. La fotocamera frontale, invece, utilizza un sensore S5K3LU da 12 MP, perfetto per selfie nitidi e dettagliati. Il tutto è supportato da Galaxy AI, un sistema intelligente che ottimizza automaticamente le impostazioni per ogni scatto, garantendo risultati professionali in qualsiasi condizione di luce.

Prezzi e disponibilità

Il Samsung Galaxy S25 Edge sarà disponibile in Europa a partire dalle prime settimane di giugno, con un prezzo di partenza che, secondo le informazioni raccolte dal magazine tedesco WinFuture, sarà di 1.249 euro per la versione da 256 GB e 1.369 euro per quella da 512 GB. Le colorazioni disponibili sono Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue e Titanium Silver.

La presentazione ufficiale è fissata per il 13 maggio in Corea del Sud, mentre la distribuzione inizierà il 23 maggio in Corea e Cina, seguita dagli Stati Uniti il 30 maggio. Samsung ha annunciato un lancio scaglionato in Europa, dovuto a possibili problemi di fornitura, ma si prevede un’ampia disponibilità entro l’estate.