Samsung Galaxy S26: il modello base potrebbe non arrivare

Samsung non ha ancora rilasciato la serie Galaxy S25, che infatti è prevista per l’inizio dell’anno prossimo, e intanto le voci sui Galaxy S26 stanno già facendo scalpore. Le ultime indiscrezioni suggeriscono infatti che Samsung potrebbe dare una scossa decisiva scegliendo di eliminare qualcosa dalla prossima gamma di telefoni.

A partire dalla serie Galaxy S26, il modello standard, quello meno costoso, potrebbe diventare un pezzo di storia. Secondo Ice Universe, un noto leaker che segue da vicino il mondo Samsung, l’azienda sudcoreana potrebbe eliminare il Galaxy S26 dalla sua line-up. In un post su X, l’informatore suggerisce che, proprio come con la serie Galaxy Tab S10, Samsung potrebbe concentrarsi esclusivamente sui modelli S Plus ed S Ultra.

Samsung si prepara a dire addio alla versione base del suo smartphone: tutto partirà dalla linea Galaxy S26

Il ragionamento di un eventuale eliminazione del modello base dalla linea Galaxy S26 è chiaro: questi dispositivi non sono per nulla all’altezza degli smartphone con prezzi analoghi proposti dai principali marchi cinesi.

Non molto tempo fa, è stato rivelato che OPPO avrebbe intenzione di rendere il suo prossimo Find X8 più compatto rispetto al suo predecessore, il Find X7. Con un design più piccolo, sarà anche più leggero e meno spesso, con delle cornici più sottili. Ice Universe indica questo dispositivo come un ottimo esempio di come i marchi cinesi stiano realizzando telefoni compatti che mettono dunque i modelli base Galaxy S in una posizione di svantaggio sul mercato.

Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se Samsung abbandonerà effettivamente il suo Galaxy S standard. La serie Galaxy S26 non sarà lanciata prima del 2026, il che significa che c’è tutto il tempo per cambiare i piani prima di allora. Seguiremo la vicenda molto da vicino per scoprirne gli eventuali risvolti già dai prossimi mesi in avanti.