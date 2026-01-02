Samsung Galaxy S26, questione prezzo: brutte notizie per l'Europa

In un mercato globale in costante evoluzione, Samsung sceglie una strada di grande impatto per la sua nuova generazione di smartphone flagship, optando per una politica di prezzi negli USA invariati sui modelli di punta della famiglia Galaxy S26.

Questa decisione, tutt’altro che scontata, arriva in un contesto di forti pressioni sui costi produttivi e di crescente competitività, soprattutto rispetto a un concorrente diretto come Apple, che ha anch’essa mantenuto stabili i prezzi della nuova gamma iPhone. Il colosso sudcoreano accetta così una riduzione dei margini tra il 10% e il 15%, affidandosi alla solidità delle sue divisioni di memoria per bilanciare l’impatto economico di questa scelta strategica.

Guardando nello specifico, Samsung ha deciso di mantenere i prezzi di accesso dei nuovi modelli Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra rispettivamente a 799, 99 e 1.299 dollari sul mercato statunitense. Una scelta di stabilità commerciale che si contrappone alla volatilità dei costi di produzione, alimentata dall’aumento dei prezzi dei componenti chiave, in particolare della RAM.

Samsung contiene i prezzi, ma non in Europa

Proprio quest’ultima ha visto una crescita dei prezzi del 16%, spinta dalla domanda dei data center impegnati nell’espansione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. In questo scenario, la divisione memory di Samsung si rivela un vero e proprio ammortizzatore finanziario, grazie ai ricavi generati dalle vendite di DRAM e NAND verso i settori più dinamici del mercato tecnologico.

Queste politiche, però, a quanto pare non interesseranno tutti mercati: in Corea del Sud, Europa e in alcune aree dell’Asia, la casa madre ha optato per un aumento dei listini, giustificato da variabili come il deprezzamento del won coreano e le dinamiche distributive locali. Questo approccio differenziato crea un mosaico di percezioni tra i consumatori globali: negli Stati Uniti, la scelta di mantenere invariati i prezzi mira a proteggere la clientela dalla tentazione di migrare verso brand concorrenti, mentre nei mercati europei e asiatici si rischia una percezione di minor valore aggiunto, soprattutto in assenza di miglioramenti hardware significativi.

Il discorso si fa ancora più articolato se si guarda al segmento mid-range, rappresentato dalla linea Galaxy A. Qui, la situazione è quasi speculare: la crescita dei costi di componentistica e i margini sempre più sottili impongono ritocchi verso l’alto nei listini, spesso senza corrispondenti upgrade sostanziali. Questo può generare una certa disaffezione da parte di una clientela attenta al rapporto qualità-prezzo, soprattutto in quei mercati dove la concorrenza è particolarmente agguerrita e l’offerta di alternative è ampia.

Il quadro competitivo è fortemente influenzato dalle mosse di Apple, che con il lancio dell’iPhone 17 ha scelto anch’essa di non ritoccare i prezzi, e dall’attesa crescente per il primo iPhone pieghevole. Samsung si trova così nella posizione di dover difendere il vantaggio competitivo conquistato con i propri foldable, puntando non solo sull’innovazione hardware ma anche su una sempre maggiore integrazione tra dispositivi e servizi.

Restano tuttavia aperte alcune questioni cruciali per il futuro della strategia commerciale di Samsung. In particolare, la reazione dei partner di canale e degli operatori mobili, che sono abituati a costruire le proprie promozioni sui listini ufficiali, potrebbe portare a una ridefinizione delle politiche di incentivazione. Inoltre, la necessità di mantenere prezzi competitivi potrebbe tradursi in upgrade meno significativi di anno in anno, con una maggiore enfasi su servizi e integrazione hardware-software per giustificare il valore percepito dai consumatori.