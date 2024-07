Samsung Galaxy Z Fold6, batteria e ricarica: cosa dovete sapere prima di comprarlo

La durata della batteria e la ricarica, storicamente parlando, non sono di certo stati gli aspetti più rilevanti in dotazione alla serie Galaxy Z Fold di Samsung. In molti dunque si stanno chiedendo se il nuovo Galaxy Z Fold6 abbia invertito quella che ormai sembra essere diventata una tendenza.

Non c’è molto nella scheda tecnica dello Z Fold6 che possa suggerire aggiornamenti significativi della batteria ma i test condotti da PhoneArena avrebbero chiarito un po’ la situazione.

Sebbene la capacità della batteria non sia aumentata in modo significativo, il Galaxy Z Fold6 con i suoi 4400 mAh, dura più a lungo rispetto al Galaxy Z Fold5. Attualmente è sicuramente tra i telefoni pieghevoli con la maggiore durata della batteria.

Tuttavia, su larga scala, il nuovo Z Fold6 è piuttosto nella media per quanto riguarda la durata complessiva rispetto ai dispositivi standard non pieghevoli. Con un risultato medio di 5 ore e 33 minuti, è inferiore alla durata media della batteria di 6 ore e 39 minuti. Per essere un pieghevole però, il risultato non è niente male.

Samsung Galaxy Z Fold6: i test batteria nel dettaglio

Il primo è il test di navigazione web con lo schermo impostato manualmente a 200 nit di luminosità. Qui il Galaxy Z Fold6 fa un lavoro perfetto e si colloca nella fascia superiore in termini di durata della batteria con un risultato di 12 ore e 42 minuti, superando senza problemi il Galaxy Z Fold5. Tuttavia, sia OnePlus Open che il Pixel Fold riescono a durare più a lungo, seppur con una differenza marginale.

Nel test della batteria sullo streaming video, eseguito ancora una volta a 200 nit di luminosità, il Galaxy Z Fold6 raggiunge ancora una volta una durata della batteria molto interessante totalizzando 7 ore. Anche qui supera il suo predecessore ma non i rivali.

Per quanto riguarda la ricarica invece, le cose sembrano essere rimaste le stesse degli ultimi due anni. Se la durata della batteria ha fatto venir fuori ottimi risultati, lo stesso non si può dire per la velocità di ricarica. Ecco i dati: