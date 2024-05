Samsung Galaxy Z Fold6, sul web le foto mostrano una nuova fotocamera

Oltre agli smartphone classici, durante gli ultimi tempi si sta parlando sempre di più dei pieghevoli. Samsung è leader nel settore e a quanto pare continuerà a detenere questo titolo anche dalla prossima estate in poi siccome è in arrivo il Galaxy Z Fold6. Durante le ultime ore sul web sarebbero spuntate le immagini di un nuovo modulo fotografico.

Quando cominciarono a circolare le prime voci, si credeva che il Galaxy Z Fold6 sarebbe potuto arrivare con lo stesso modulo fotografico già visto. In realtà molti utenti non hanno rilasciato ottime recensioni sul Galaxy Z Fold5 e le sue fotografie, sebbene le specifiche siano di livello. Tutto ciò dunque non ha permesso al pieghevole di collocarsi in cima alle classifiche di gradimento in merito al comparto fotografico.

Il Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere più performante lato fotografico

Proprio di recente una nuova indiscrezione ha messo in circolo un po’ di speranza per coloro che desiderano un pieghevole di livello lato fotografico. Stando a quanto riportato, il Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere in grado di modificare il suo modulo fotografico abbandonando alcuni degli attuali sensori della fotocamera posteriore. Questi attualmente hanno lo stesso numero di megapixel del Galaxy S24.

È stato l’affidabile leaker Ice Universe a pubblicare una foto che sembra mostrare una delle fotocamere posteriori destinate al Galaxy Z Fold 6. Sebbene il rumor appena spuntato sul web suggerisca che il modulo della fotocamera avrà un nuovo design senza parlare delle specifiche, Samsung non dovrebbe avere alcun problema a modificarne le performance.

Oltre a questo sembrano sempre più affidabili le voci che vedono il prossimo Galaxy Z Fold 6 con una piega meno visibile rispetto a quella del Fold 5. In più sembra chiaro che all’interno, a mettere l’interno sistema in moto, ci penserà l’ultimo processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3 già in uso sui Galaxy S24.