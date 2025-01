Samsung Good Lock: come funziona la nuova app in arrivo sul Play Store

L’interfaccia di Samsung meglio nota a tutti come One UI potrà essere meglio personalizzata grazie alla diffusione di una nuova applicazione dedicata: Good Lock. In questo modo gli utenti potranno scaricare tramite il Play Store di Google questa suite, a quale era disponibile esclusivamente solo tramite il Galaxy Store.

Good Lock: uno strumento potente e ora più accessibile

Good Lock è una suite che consente di personalizzare in modo approfondito i dispositivi Samsung, modificando elementi come il layout della schermata home, il design delle notifiche, e molto altro. Fino ad oggi, però, era disponibile solo in alcune regioni e richiedeva l’accesso al Galaxy Store, una limitazione che ha penalizzato molti utenti a livello internazionale.

La conferma del cambiamento è arrivata direttamente da Samsung, che ha annunciato sul proprio forum ufficiale che Good Lock sarà utilizzabile in tutti i paesi con il debutto di One UI 7, basata su Android 15. Questo aggiornamento risponde a una richiesta ricorrente da parte degli utenti, desiderosi di accedere a questa suite senza limitazioni geografiche.

Le novità di Good Lock

Samsung non si è fermata all’espansione globale. La suite Good Lock sarà anche riprogettata per migliorare l’esperienza utente. Tra le novità più rilevanti troviamo:

Filtri per le app : un sistema per trovare e gestire più facilmente le funzionalità della suite;

: un sistema per trovare e gestire più facilmente le funzionalità della suite; Sezione “My Page” : una nuova area per amministrare in modo intuitivo le app installate e le impostazioni preferite;

: una nuova area per amministrare in modo intuitivo le app installate e le impostazioni preferite; Compatibilità con One UI 7: molte app di Good Lock riceveranno aggiornamenti per funzionare senza problemi con la nuova versione del sistema operativo.

Un’anteprima di One UI 7 e il futuro di Good Lock

La versione beta di One UI 7 è attualmente in fase di test sulla serie Galaxy S24 e il lancio ufficiale è previsto in concomitanza con l’arrivo dei Galaxy S25, a gennaio. Tra le nuove funzionalità attese c’è Camera Continuity, una caratteristica che permetterà di utilizzare la fotocamera di smartphone o tablet Galaxy come estensione del laptop Galaxy Book, rendendo ancora più integrato l’ecosistema Samsung.