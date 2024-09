Ieri tutti i riflettori erano puntati sull’evento Apple tenutosi a Cupertino e dedicato a nuovi hardware, tra cui iPhone 16 e 16 Pro. Anche la concorrenza ha seguito l’atteso appuntamento e ha commentato con un certa ironia le novità del gigante di californiano. Di chi si parla? Di Samsung.

Samsung punge Apple durante la presentazione di iPhone 16 e 16 Pro

I commenti dell’account Samsung Mobile US su X non sono passati di certo inosservati. Il primo in ordine cronologico riguarda l’intelligenza artificiale, pubblicato durante l’approfondimento su Apple Intelligence (una sorta di riassunto di quanto annunciato alla WWDC24).

Le aspettative degli utenti erano troppo alte a causa delle novità presentate da Samsung e Google negli ultimi mesi? Forse sì, forse no, ma gli utenti sembrano non aver apprezzato il fatto che solo alcune funzioni di Apple Intelligence debutteranno con iOS 18.1. In beta, poi.

Il secondo commento, riprendendo un post pubblicato a settembre del 2022, sottolinea come Apple non si sia ancora lanciata nel mercato degli smartphone pieghevoli. Un mercato dominato oggi proprio da Samsung con i suoi Z Flip e Z Fold.

Dello stesso tono è il commento lasciato al post di Quinn Nelson, noto volto di YouTube e non solo. Quest’ultimo fa notare che il design di Apple Watch Series 10, nonostante sia stato presentato come “nuovo”, è in realtà identico a quello del Series 9 e modelli precedenti. Samsung Mobile US ha risposto con “Lo hai detto tu, non noi“, ma lo stesso Nelson ha voluto far notare come anche il gigante tech di Seoul faccia lo stesso con i suoi smartphone.

You said it, not us. 👀 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2024

A proposito di design non particolarmente ispirati, recenti voci di corridoio raccontano di un forte disappunto ai piani alti di Samsung per il look del Galaxy Watch Ultra, giudicato fin troppo simile a quello di Apple Watch Ultra.