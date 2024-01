Samsung limita le funzioni Galaxy AI ai nuovi dispositivi e a quelli del 2023

L’ultimo evento di San Jose, dove Samsung ha svelato ufficialmente la sua nuova gamma Galaxy S24, è stato fondamentale. Da quel momento si è aperta una nuova era, quella all’insegna dell’intelligenza artificiale sugli smartphone. No, non si parla solo dell’aiuto nello scattare foto e di qualche funzionalità in più da parte degli assistenti vocali, ma di feature inedite che semplificano l’utilizzo di tutti i giorni di uno smartphone.

Il Galaxy Unpacked è stato per Samsung il momento giusto per dar vita a molte funzionalità di rilievo, racchiudendole nella sotto il nome “Galaxy AI“. La società ha inoltre confermato che tutte queste novità saranno disponibili sulla serie Galaxy S24 e sui dispositivi più vecchi, tra cui la serie S23, S23 FE, la serie Galaxy Tab S9, Z Fold 5 e Z Flip 5. Si tratta dunque dei prodotti rilasciati ora e nel 2023, almeno per ora.

Samsung limita le funzioni Galaxy AI solo ai dispositivi nuovi e del 2023

Il discorso è molto più semplice di quanto si possa credere, con l’intuito delle persone che potrebbe già aver identificato la motivazione della circoscrizione delle funzionalità AI ai soli prodotti rilasciati ora e durante lo scorso 2023. Come fanno a sapere i portavoce di Samsung, le nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale riescono ad esprimersi al massimo delle loro prestazioni solo con CPU e GPU di un certo livello.

Almeno per il momento dunque Samsung sta andando avanti a piccoli passi, garantendo le novità ai dispositivi più performanti ed aggiornati. Inoltre l’azienda si riserva di imparare dall’utilizzo degli utenti per eventualmente estendere il suo pacchetto Galaxy AI.

Al momento i possessori dei dispositivi rilasciati durante il 2023 attendono che queste feature arrivino ufficialmente. Allo stesso tempo, come spiegato, Samsung non chiude la porta ai prodotti rilasciati ancor prima, magari durante il 2022. Ci saranno certamente ulteriori aggiornamenti durante i prossimi mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.