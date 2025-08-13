Samsung Messages punta sul futuro: SMS via satellite per le emergenze

Nel panorama tecnologico attuale, la sicurezza degli utenti sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Proprio in questo contesto si inserisce la nuova evoluzione di Samsung Messages, l’app di messaggistica del colosso sudcoreano pronta a rilanciarsi con soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di chi cerca affidabilità e innovazione, soprattutto nei momenti critici.

La vera novità che potrebbe risultare una svolta nel settore è l’introduzione dei messaggi di emergenza via satellite. Un’analisi approfondita della versione 16.1.02.2 dell’applicazione ha infatti svelato la presenza di stringhe di codice che lasciano presagire l’arrivo di una modalità di comunicazione satellitare. In particolare, la dicitura “satellite_network_mode title” indica che, in futuro, sarà possibile inviare SMS tramite rete satellitare, anche quando la copertura cellulare tradizionale è assente. Questo significa che chiunque utilizzi un dispositivo Galaxy potrà contare su un canale di comunicazione aggiuntivo e potenzialmente salvavita in situazioni dove ogni secondo è prezioso.

Samsung Messages continua a evolvere

La scelta di puntare sulle funzionalità avanzate di comunicazione d’emergenza non è casuale. Il mercato, infatti, si sta muovendo con decisione in questa direzione. Negli Stati Uniti, operatori come T-Mobile e Verizon hanno già introdotto servizi simili, offrendo ai propri utenti la possibilità di restare connessi anche in aree prive di segnale mobile.

Ma il vero punto di riferimento, almeno finora, è stato Apple che, con il lancio di iPhone 14, ha integrato la comunicazione satellitare, proponendo due anni di servizio gratuito dall’attivazione. La mossa di Samsung si pone quindi come una risposta diretta a questa innovazione, con l’obiettivo di colmare il gap e offrire una soluzione competitiva ai propri utenti.

Nonostante Samsung Messages non sia più l’app di messaggistica predefinita sui dispositivi più recenti dell’azienda, inclusi i modelli foldable, la casa sudcoreana non sembra intenzionata ad abbandonare il progetto. Al contrario, continua a investire in miglioramenti che possano rendere l’app sempre più attrattiva.

Tra le novità annunciate, spiccano funzionalità pensate per rendere l’esperienza d’uso più completa e moderna: dai promemoria per i compleanni alle reazioni con emoji, dalla condivisione posizione in tempo reale al supporto per Now Brief, fino alle reazioni con sticker. Questi aggiornamenti mirano a colmare il divario con la concorrenza, in particolare con Google Messaggi, che oggi domina il mercato Android grazie alla sua integrazione nativa e alle numerose funzioni offerte.