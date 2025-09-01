La storia degli smartwatch di Samsung con sistema operativo Tizen sta per giungere alla fine: a partire dal 30 settembre 2025, i dispositivi wearable della casa sudcoreana basati su Tizen non potranno più accedere al Galaxy Store per scaricare applicazioni o contenuti. Si tratta di una data spartiacque, che chiude definitivamente il ciclo di vita di un ecosistema software che per anni ha rappresentato una delle alternative più solide nel panorama degli orologi intelligenti.

Tizen addio

Il processo di abbandono di Tizen da parte di Samsung non è stato improvviso, ma si è articolato in più fasi, dando agli utenti la possibilità di adattarsi progressivamente a questo importante cambiamento. Già a settembre 2024, infatti, era stata interrotta la vendita di contenuti a pagamento sul Galaxy Store per tutti i dispositivi basati su Tizen. Un ulteriore passo avanti si è avuto il 31 marzo 2025, quando anche il download delle applicazioni gratuite è stato bloccato, lasciando ai possessori dei dispositivi soltanto le app già installate sui propri orologi.

Il 30 settembre 2025 rappresenterà quindi il termine ultimo: da quella data, non sarà più possibile scaricare alcun tipo di contenuto dal Galaxy Store per gli smartwatch Samsung con Tizen. Questo passaggio segna il definitivo abbandono della piattaforma proprietaria da parte del colosso coreano, che ha ormai scelto di puntare tutto su Wear OS, il sistema operativo sviluppato da Google e già adottato a partire dal 2021 su tutti i nuovi modelli della gamma Galaxy Watch.

Quali smartwatch hanno Tizen OS

A partire dal Galaxy Watch 4 Samsung ha cambiato sistema operativo, passando da Tizen OS a Google Wear OS. Di conseguenza, gli smartwatch che verranno “abbandonati” dal produttore coreano sono tutti quelli precedenti al Watch 4:

Samsung Gear

Samsung Gear 2

Samsung Gear Live

Samsung Gear S

Samsung Gear S2

Samsung Gear S3

Samsung Gear Sport

Samsung Gear Fit

Samsung Gear Fit2

Samsung Gear Fit2 Pro

Samsung Galaxy Watch (2018)

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch 3

Non tutti questi modelli sono stati commercializzati in Italia.