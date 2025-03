Samsung: occhiali XR in arrivo, il progetto continua e si basa sulla realtà aumentata

L’obiettivo di Samsung è stupire gli utenti ma anche alla concorrenza ed è per questo motivo che l’azienda sta preparando un passo molto importante nel mondo della tecnologia. A quanto pare non è tramontato il progetto che riguarda i suoi occhiali smart, quelli basati sulla cosiddetta Extended Reality. Dopo il visore Project Moohan visto anche allo scorso MWC 2025 di Barcellona, che dovrebbe debuttare entro fine anno, emergono nuove informazioni su un secondo dispositivo in fase avanzata di sviluppo: un paio di occhiali XR dal nome in codice “Haean”, pensati per essere più leggeri e indossabili nella vita di tutti i giorni.

Occhiali smart, ma senza rinunciare al comfort

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da ET News, Samsung starebbe puntando su un design che richiama quello di un normale paio di occhiali, ma con tecnologia avanzata integrata nelle lenti. L’idea è quella di offrire un’alternativa più discreta e pratica rispetto al visore, che invece avvolge completamente gli occhi. Gli occhiali XR di Samsung proietteranno contenuti digitali sulle lenti, integrando altoparlanti per musica e comandi vocali.

L’obiettivo è chiaro: creare un accessorio da usare anche fuori casa, senza l’ingombro tipico dei visori. Non sarà facile, soprattutto per quanto riguarda la vestibilità. Samsung sta quindi lavorando su una struttura adattabile a più forme del viso e dotata di sensori avanzati per il tracciamento dei gesti e il controllo vocale.

Una strategia a due punte: occhiali e visore

Nel frattempo, il già annunciato Project Moohan continuerà il suo sviluppo parallelo, con un sistema operativo Android XR personalizzato e un chip Snapdragon a bordo. Le due soluzioni potrebbero essere l’asso nella manica di Samsung per entrare in un mercato che, come ha dimostrato l’esperienza di Apple con Vision Pro, è ancora in fase di assestamento.

Samsung sembra puntare a un’offerta più flessibile: il visore per l’intrattenimento immersivo e gli occhiali XR per un utilizzo quotidiano, più vicino a quello degli smartwatch o degli auricolari wireless.

Dopo il CES 2025, dove tanti brand hanno mostrato prototipi futuristici di occhiali intelligenti, anche Samsung si inserisce ufficialmente nella corsa, e potrebbe farlo con un doppio lancio già entro la fine dell’anno.