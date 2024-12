Samsung: svelata online la data dell'evento Unpacked 2025

Samsung si prepara al primo grande evento del 2025 con il lancio della serie Galaxy S25. Secondo un’indiscrezione trapelata online, il Galaxy Unpacked si terrà il 22 gennaio 2025, a partire dalle 10:00 PT (19:00 in Italia), presso San Jose, in California. La notizia, diffusa dal tipster Alvin su X (precedentemente noto come Twitter), conferma anche una lista dettagliata di annunci previsti durante l’evento.

Galaxy S25: la nuova serie di flagship di casa Samsung

Gli utenti già lo sanno: il Galaxy Unpacked 2025 porterà, come sempre, le novità legate soprattutto al mondo dei top di gamma di Samsung. Durante l’evento saranno svelati al pubblico tre modelli: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra. Questa gamma mostrerà ancora una volta l’approccio consolidato dell’azienda, offrendo una line-up che punta a soddisfare diverse esigenze, dall’utente medio al professionista.

Project Moohan: tutto a base XR

Oltre ai nuovi smartphone, ci si aspetta che Samsung offra un’anteprima su Project Moohan, il dispositivo Android XR (Extended Reality) attualmente in sviluppo. Tuttavia, il lancio ufficiale dell’headset non dovrebbe avvenire durante questo evento. Samsung sembra voler mantenere il focus sui suoi flagship, riservando il debutto di Moohan per un momento successivo, probabilmente in concomitanza con il lancio dei prossimi dispositivi pieghevoli a luglio 2025.

Nonostante ciò, durante l’Unpacked si prevede che l’azienda rivelerà nuovi dettagli su Project Moohan, incluso il nome commerciale definitivo e, forse, una finestra di lancio più precisa. Questo approccio strategico potrebbe aiutare a mantenere alto l’interesse per il prodotto per tutto il 2025.

Con i suoi nuovi Galaxy S25 e con un preambolo su Project Moohan, il colosso coreano comincerà col botto il 2025. L’obiettivo principale per Samsung è come sempre quello di consolidare la sua leadership nel mondo hi-tech e molto probabilmente non sarà un problema. Le nuove tecnologie sono in arrivo e ancora una volta a presentarle sarà proprio Samsung.