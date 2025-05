Altri due smartphone Samsung Galaxy economici ricevono Android 15

Samsung ha avviato il rollout della versione stabile di One UI 7, basata su Android 15, per i suoi smartphone di fascia bassa. Dopo un periodo di beta testing prolungato, i modelli Galaxy A15 e Galaxy A16 sono i primi dispositivi economici a ricevere l’aggiornamento, inizialmente in Corea del Sud. La distribuzione globale è prevista nelle prossime settimane, rendendo l’aggiornamento accessibile a un pubblico più ampio.

One UI 7 sui Galaxy low cost

Secondo la community sudcoreana, l’aggiornamento per il Galaxy A15 introduce il firmware versione BYD5, mentre il Galaxy A16 riceve il firmware BYE2. Questa differenza evidenzia tempistiche di sviluppo diverse tra i due modelli, ma entrambe le versioni garantiscono una maggiore protezione per gli utenti.

Nonostante le migliorie apportate dall’interfaccia rinnovata e dalle nuove funzionalità di One UI 7, gli utenti dei dispositivi di fascia media noteranno alcune limitazioni. La più significativa è l’assenza di Galaxy AI, la suite di funzionalità di intelligenza artificiale riservata ai modelli premium di Samsung. Questa scelta strategica sottolinea la distinzione tra le fasce di prezzo del catalogo del produttore, ma potrebbe deludere gli utenti più esigenti.

Come aggiornare Galaxy A15 e A16

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento software, gli utenti possono seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. In alternativa, i più esperti possono scaricare i file del firmware dal sito di Samsung per un’installazione manuale tramite computer, ma è consigliato solo agli utenti avanzati.

Quali Galaxy riceveranno One UI 7

L’elenco dei dispositivi Samsung Galaxy che riceveranno Android 15 con One UI 7 è molto lungo e contiene sia modelli di fascia premium che modelli molto economici: