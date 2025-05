Samsung si prepara a lanciare il prossimo grande aggiornamento software della sua interfaccia personalizzata, la One UI 8. Basata sul futuro Android 16, questa nuova versione promette miglioramenti significativi, tempi di rilascio più rapidi e una compatibilità estesa con una vasta gamma di dispositivi compatibili. L’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida e moderna a milioni di utenti dei dispositivi Galaxy.

Quali Galaxy riceveranno One UI 8

L’azienda ha confermato che un’ampia gamma di dispositivi compatibili beneficerà del nuovo aggiornamento software. Tra questi figurano i flagship della serie Galaxy S, a partire dal recente S25 Edge fino agli S22. Anche i pieghevoli della serie Z, inclusi Z Fold 7 e Z Flip 7, riceveranno l’aggiornamento, così come i tablet premium come il Tab S10 Ultra. Non mancheranno dispositivi della serie A, dai mid-range A55 e A35 fino agli entry-level A14 e A06.

Tuttavia, alcuni modelli più datati, come la serie Galaxy S21, potrebbero non essere inclusi nell’elenco dei dispositivi compatibili, a causa delle limitazioni del supporto software. Questa decisione riflette l’impegno di Samsung nel concentrare i suoi sforzi sui modelli più recenti, garantendo un’ottimizzazione ottimale delle nuove funzionalità.

Ecco la lista dei modelli che riceveranno One UI 8, secondo le informazioni al momento disponibili:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Cosa cambia con One UI 8

Il nuovo aggiornamento software rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione dell’ecosistema Samsung, ma secondo molti non sarà una rivoluzione. Grazie a tanti miglioramenti mirati, piccoli e grandi, e a un’interfaccia utente più raffinata, gli utenti potranno godere di un’esperienza più fluida e intuitiva.

Quando arriva One UI 8?

Con il rilascio di Android 16 previsto per giugno 2025, Samsung ha pianificato di sincronizzare il debutto di One UI 8 con questa tempistica. I primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento saranno probabilmente i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, già a luglio. Per la serie Galaxy S25, l’aggiornamento potrebbe arrivare tra agosto e settembre. Una fase beta è attesa per giugno, offrendo agli utenti un’anteprima delle nuove funzionalità.