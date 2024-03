Samsung potrebbe anticipare anche l'arrivo de i Galaxy Z Flip6 e Fold6

Gli smartphone pieghevoli di di Samsung hanno dominato il mercato a loro dedicato in tutto il mondo riuscendo a stabilire anche dei record. Ad oggi questi Galaxy un tempo impensabili, sono diventati anche un po’ il punto di riferimento che gli altri dispositivi foldable, che in un modo o nell’altro ne hanno ripreso sia l’estetica che altre caratteristiche in modo da provare a batterli.

Diversi dispositivi pieghevoli di altri brand riescono ad oggi a mettere in seria difficoltà Samsung almeno per quanto riguarda l’hardware, ma in merito al marketing e alla distribuzione globale, il colosso sudcoreano non è secondo a nessuno. Samsung si dimostra infatti nettamente più forte degli altri marchi sotto questi aspetti.

Queste sono le principali motivazioni per cui c’è sempre tanta attesa dietro il lancio dei nuovi pieghevoli in arrivo ed in questo caso per i prossimi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Stando a quanto riportato da alcune notizie tra pelate sul web nelle ultime ore, potrebbero arrivare addirittura prima del previsto.

Samsung anticipa i suoi pieghevoli? Ecco quando potrebbero arrivare Z Fold6 e Z Flip6

Secondo un rapporto publicato sul web in queste ore, Samsung lancerà Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 all’inizio del prossimo mese di luglio. L’evento dovrebbe tenersi nella seconda settimana del mese, probabilmente di mercoledì, come da tradizione in casa Samsung.

Questo significherebbe solo una cosa: il prossimo Galaxy Unpacked 2024 potrebbe tenersi il 10 luglio 2024. Inoltre si vocifera anche di una interessante iniziativa: Samsung avrebbe intenzione di regalare il Galaxy Ring e uno smartphone Galaxy a tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi estive del 2024.

L’anticipo dell’intera gamma dei pieghevoli da parte di Samsung comporterebbe un programma di vendita anticipato di tre o quattro settimane rispetto agli anni precedenti. Sembra dunque che Samsung abbia intenzione di spingere sempre più forte sui suoi foldable.