Samsung punta a portare i chip Exynos su tutti i dispositivi Galaxy

L’ambizione di Samsung di raggiungere una piena autonomia tecnologica si fa sempre più concreta, grazie a una strategia ben definita che mira a rivoluzionare l’intera gamma Galaxy

In una recente dichiarazione, Moon Sung-hoon, Vice President dell’unità Mobile eXperience della compagnia, ha svelato l’intenzione di equipaggiare tutti i futuri dispositivi della linea con il proprio Exynos, segnando così una svolta epocale nella gestione della supply chain e nella differenziazione tecnologica rispetto ai principali concorrenti.

Questa decisione, tutt’altro che improvvisata, rappresenta la risposta diretta all’esigenza di ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Qualcomm e MediaTek, consolidando il controllo sull’intero processo produttivo. L’integrazione di processori proprietari si traduce in una maggiore ottimizzazione dei costi e in una spinta verso la competitività, elementi chiave per consolidare la posizione di Samsung sul mercato globale degli smartphone.

Attualmente, la strategia adottata dall’azienda sudcoreana si basa su un approccio ibrido. I modelli di punta, come i Galaxy S26 e S26+, vengono proposti con il nuovo Exynos 2600 in mercati strategici quali Europa, Corea del Sud e India. Tuttavia, per il Nord America e l’Asia orientale, la scelta ricade ancora sullo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.

Il modello di punta, il Galaxy S26 Ultra, rimane fedele a Qualcomm su scala globale. Questa soluzione, seppur temporanea, sottolinea la volontà di garantire prestazioni ottimali in attesa che gli Exynos raggiungano livelli di competitività tali da poter sostituire completamente le alternative attualmente in uso.

Da Qualcomm a Exynos: la mossa di Samsung

La transizione verso una gamma totalmente basata su Exynos non è priva di sfide. Da un lato, l’adozione di processori interni permette a Samsung di esercitare un controllo più rigoroso sulla catena di approvvigionamento e di proporre un’offerta tecnologica realmente distintiva.

Dall’altro, le difficoltà storiche legate alla gestione termica e alle prestazioni degli Exynos rispetto ai rivali hanno sollevato più di una perplessità tra esperti e consumatori. Proprio per affrontare queste criticità, il nuovo Exynos 2600 integra la tecnologia Heat Path Block, sviluppata per ridurre la produzione di calore e migliorare l’efficienza energetica, un passo avanti che testimonia l’impegno dell’azienda nell’innovazione continua.

La divisione LSI di Samsung, specializzata nella progettazione di semiconduttori logici e analogici, sta lavorando a stretto contatto con le altre unità operative per definire una roadmap a medio e lungo termine. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono focalizzati non solo sull’incremento delle prestazioni raw, ma anche sul colmare il divario con le soluzioni leader di mercato come lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’obiettivo è duplice: garantire autonomia produttiva e assicurare una stabilità d’uso all’altezza delle aspettative dei consumatori più esigenti.

Gli analisti del settore mettono in luce sia le opportunità che i rischi di questa mossa. Sul versante delle opportunità, spiccano la possibilità di differenziare in modo significativo i prodotti Galaxy e di migliorare i margini operativi grazie alla riduzione dei costi legati all’acquisto di processori esterni. Tuttavia, il rischio principale resta quello di compromettere la reputazione di Samsung nei mercati più competitivi, qualora le nuove generazioni di Exynos non riuscissero a garantire performance all’altezza delle alternative di Qualcomm. Inoltre, la transizione richiederà investimenti considerevoli e tempi di sviluppo non trascurabili, fattori che potrebbero influenzare la rapidità con cui l’azienda riuscirà a raggiungere l’autosufficienza.