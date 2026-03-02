Samsung riduce il recovery Android: cosa cambia sui nuovi Galaxy

Una modifica silenziosa nelle ultime build software di Samsung potrebbe cambiare in modo sostanziale le operazioni avanzate sui dispositivi Galaxy. Con l’introduzione di One UI 8.5, associata alle patch di sicurezza del primo trimestre 2026, l’azienda ha iniziato a rimuovere alcune funzioni storicamente presenti nel menu di ripristino Android.

Il recovery rappresenta da anni uno strumento fondamentale per manutenzione, ripristino e aggiornamento manuale dei dispositivi. Android ha costruito nel tempo un’architettura aperta, in cui operazioni come il sideload di aggiornamenti o la pulizia della cache erano accessibili. Secondo le prime segnalazioni, però, la nuova direzione di Samsung riduce drasticamente queste possibilità, lasciando interrogativi sulle motivazioni e sugli impatti futuri.

Il ruolo storico del recovery in Android

Il menu di recovery è una componente essenziale del sistema operativo Android sin dalle prime versioni. Integrato nella partizione di sistema, consente di eseguire operazioni a basso livello indipendentemente dal sistema principale.

Funzioni come Apply update from ADB permettono il caricamento manuale di pacchetti OTA tramite collegamento USB e ADB sideload, mentre l’opzione Wipe cache partition serve a rimuovere dati temporanei senza intaccare le informazioni dell’utente.

Altre funzioni, come Apply update from SD card, hanno storicamente facilitato l’installazione offline di firmware ufficiali o personalizzati. Queste opzioni sono state per anni centrali sia per gli sviluppatori sia per i tecnici di assistenza.

Le modifiche introdotte con One UI 8.5

Le segnalazioni provenienti da firmware aggiornati indicano che Samsung ha eliminato diverse voci dal menu di recovery sui modelli Galaxy più recenti.

Le funzioni rimosse includono la possibilità di installare aggiornamenti via ADB, l’installazione da memoria esterna, la cancellazione della cache e la consultazione dei log di recovery.

Restano disponibili solo tre opzioni: riavvio del sistema, ripristino ai dati di fabbrica e spegnimento. Il cambiamento appare legato alle patch di sicurezza di febbraio 2026 e potrebbe essere reso permanente da nuove politiche di sicurezza che impediscono il downgrade del firmware una volta installata la nuova versione.

Il menu di ripristino dei Samsung Galaxy prima (a sinistra) e dopo (a destra) l’installazione dell’ultimo aggiornamento. Fonte dell’immagine: GalaxyClub

Possibili motivazioni: sicurezza e controllo del software

Samsung non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma l’ipotesi più plausibile riguarda un rafforzamento delle politiche di sicurezza.

Limitare il recovery riduce la superficie di attacco legata a firmware non autorizzati, downgrade vulnerabili o manipolazioni del sistema. L’eliminazione della possibilità di downgrade, indicata da un avviso nelle nuove build, suggerisce l’adozione di un meccanismo simile alla Rollback Protection già presente nel framework Android Verified Boot.

In parallelo, l’azienda sta intensificando le azioni legali contro la diffusione non autorizzata di build interne, segno di un controllo più stretto sull’intero ciclo di distribuzione del software.

La riduzione delle funzioni del recovery potrebbe segnare un cambiamento importante nella gestione dei dispositivi Galaxy, avvicinandoli a un modello più chiuso simile a quello adottato da altri produttori. Tuttavia, resta da capire se Samsung introdurrà strumenti alternativi per l’assistenza tecnica o per gli sviluppatori certificati.

In assenza di tali soluzioni, gli utenti avanzati potrebbero trovarsi con meno strumenti di manutenzione e debug. L’evoluzione delle politiche di sicurezza nei prossimi aggiornamenti determinerà se questa scelta resterà confinata ad alcune linee di prodotto o diventerà uno standard per l’intera gamma Galaxy.