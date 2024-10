Samsung: alla SDC24 il futuro dell'AI e un'anteprima di One UI 7

Meno di 24 ore fa si è tenuta presso il McEnery Convention Center di San Jose la Samsung Developer Conference (SDC), un evento che quest’anno ha visto come assoluta protagonista l’intelligenza artificiale, con tanto di slogan “AI for All“. Nel corso dell’annuale appuntamento è stata mostrata anche un’anteprima della versione 7.0 dell’interfaccia proprietaria One UI, molto attesa perché – come confermato – porta con sé molte novità.

Samsung vuole che l’intelligenza artificiale sia per tutti

“Samsung Electronics continuerà a far progredire l’intelligenza artificiale fino a un livello in cui l’AI riconoscerà automaticamente ogni utente, dalla voce alla posizione, per offrire un’esperienza sempre più personalizzata. Queste funzioni creeranno esperienze multi-dispositivo più pratiche e sicure servendosi del software potenziato dall’AI, delle innovazioni della piattaforma e della tecnologia di sicurezza di Samsung“, ha spiegato JH Han, Vice Chairman, CEO e Head of Device eXperience (DX) Division dell’azienda.

L’azienda ha più volte ribadito che tra i suoi obiettivi c’è quello di rendere l’intelligenza artificiale uno strumento in grado di migliorare la vita quotidiana di coloro che ne fanno uso, il tutto però senza mai compromettere la privacy. A tal proposito, viste le preoccupazione di molti, Samsung ha voluto precisare che lo sviluppo di nuove funzionalità – on-device e basate sul cloud – avverrà seguendo principi etici quali “equità”, “trasparenza” e “responsabilità”.

Per proseguire nella realizzazione della sua visione “AI for All”, Samsung si impegnerà anche a creare un’“AI for good”, consentendo agli sviluppatori di avvalersi dell’utilizzo delle nuove tecnologie per aprire nuovi orizzonti, affrontare le sfide sociali e costruire un mondo migliore per le generazioni future.

Ovviamente, l’innovazione nel campo dell’AI non riguarderà unicamente smartphone, tablet e notebook, ma toccherà anche altri settori, come quello degli elettrodomestici. L’idea di Samsung è di creare un ecosistema ricco, dinamico e connesso. Con protagonisti anche servizi e piattaforme già noti al pubblico, come Bixby, SmartThings e Tizen.

One UI 7

Da diversi mesi si parla con una certa insistenza di One UI 7, ovvero il prossimo grande aggiornamento dell’interfaccia utente, e durante la SDC24 la società di Seoul ha finalmente fornito una sua anteprima. Questa interfaccia, si legge nel comunicato stampa, è “incentrata su un design semplice, d’impatto ed emozionale” e include anche nuove modalità per interagire con il pacchetto di funzioni Galaxy AI.

In attesa di clip e approfondimenti ufficiali, al momento ci si può limitare ad un primo hands-on condiviso da Sammobile. Nel video si notano le nuove icone, la rinnovata interfaccia dell’app Fotocamera e anche il nuovo look della schermata multitasking.

Purtroppo c’è anche da attendere, perché ancora dal comunicato stampa si apprende che la versione beta di One UI 7 sarà disponibile per gli sviluppatori entro la fine dell’anno.