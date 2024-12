Samsung si prepara a presentare Galaxy Ring 2 a gennaio?

Secondo quanto sostenuto da DigiTimes, Samsung è in procinto di svelare il Galaxy Ring 2.

La compagnia coreana dovrebbe il suo nuovo smart ring in occasione del suo prossimo evento Unpacked, previsto per il 25 gennaio 2025. L’evento in questione dovrebbe anche essere il contesto ideale per il debutto della serie Galaxy S25, che includerà i modelli S25, S25 Plus, S25 Ultra e probabilmente un nuovo S25 Slim.

Stando a quanto trapelato finora, Galaxy Ring 2 dovrebbe offrire agli utenti sensori più precisi e più autonomia. Come facile prevedere, il prodotto di Samsung dovrebbe offrire anche un deciso salto di qualità in termini di Intelligenza Artificiale integrata, con funzioni migliorate per quanto concerne monitoraggio di salute e dell’attività fisica.

Galaxy Ring 2: l’annuncio potrebbe essere imminente, il lancio effettivo sul mercato no

Oltre ai successori del primo Galaxy Ring e della nuova linea di telefoni, i clienti della compagnia potrebbero ottenere altre sorprese.

Per esempio, si parla di un un paio di occhiali per realtà aumentata (AR) che potrebbero essere svelati nel corso dell’Unpacked. Questa mossa segue le speculazioni già emerse in precedenza e suggerisce come Samsung stia puntando a espandere la sua gamma di dispositivi indossabili, senza limitarsi al contesto degli smart ring.

È sottolineare che, anche in caso di presentazione a gennaio, Galaxy Ring 2 potrebbe non essere disponibile per l’acquisto immediato. Infatti, la strategia di lancio adottata con il primo modello ha visto un intervallo considerevole tra annuncio ufficiale e disponibilità effettiva sul mercato.

Questa nicchia di mercato appare alquanto frizzante, con i colossi informatici che si danno battaglia a suon di funzionalità e innovazioni. Per esempio, da qualche tempo si parla di come Apple potrebbe avere intenzione di lanciare sul mercato un smart ring con controlli Vision Pro.