Scoperto brevetto Apple riguardo smart ring con controlli Vision Pro

Nella giornata di martedì Apple ha ottenuto un brevetto per un nuovo e interessante prodotto che potrebbe in futuro debuttare sul mercato.

Stiamo parlando di un particolare smart ring che permette di monitorare dati riguardanti la salute del possessore. Tenendo conto che si parla di sensori per esaminare frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, non si tratta di nulla di particolarmente rivoluzionario per questo settore.

A rendere lo smart ring esaminato potenzialmente molto interessante sembra essere la sua capacità di controllare altri dispositivi Apple, inclusi i visori come Apple Vision Pro. Proprio tali dispositivi sembrano essere il focus principale del brevetto, tanto che l’anello potrebbe fungere da un vero e proprio sensore per il rilevamento delle mani.

Il prodotto in questione sembra essere in grado di regolare il volume degli altoparlanti, fornire input gestuali o tattili e agire in diversi modi su altri dispositivi dello stesso produttore.

Il nuovo smart ring di Apple? Un progetto ancora poco concreto

Sebbene molto interessante, questo tipo di interazione non è una novità assoluta. Basti pensare a Samsung Galaxy Ring, che permette di scattare fotografie con lo smartphone semplicemente toccando l’accessorio.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo, vi è un rapporto di Bloomberg che getta acqua sul fuoco. Secondo la prestigiosa piattaforma, Apple non sta sviluppando in modo attivo il progetto. Ciò significa che il lancio sul mercato del prodotto, se mai avverrà, non sarà di certo imminente.

Nonostante ciò, il brevetto di questo smart ring dimostra come questo settore sta interessando sempre di più ai big della tecnologia. A conferma di ciò, vi è il successo del primo Galaxy Ring di Samsung, ma anche di altri brand come Oura che hanno catturato l’attenzione degli appassionati.

Non ci resta che attendere per cercare di capire le reali intenzioni di Apple: il suo potenziale nuovo smart ring è un brevetto che resterà in un cassetto o un progetto concreto?