L’evento estivo di Samsung ha catturato l’attenzione non solo per i nuovi smartphone pieghevoli e lo smartwatch Ultra. Nel corso dell’Unpacked 2024 (il secondo dell’anno, in realtà), il colosso sudcoreano ha infatti presentato ufficialmente anche il suo primo anello per fitness e salute, il Galaxy Ring. Ma questo indossabile, un vero concentrato di tecnologia, può davvero essere utilizzato solo con smartphone e tablet dell’azienda di Seul? A quanto pare, i dettagli sulla compatibilità non sono stati condivisi in modo chiaro.

All’appuntamento estivo di Parigi, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici, Samsung potrebbe essere stata poco trasparente, inducendo i più a pensare che il Galaxy Ring sarebbe stato compatibile unicamente con smartphone e tablet Galaxy. E, in realtà, anche termini e condizioni della pagina web potrebbero far pensare una cosa del genere. Tuttavia, è emerso in queste ore che l’anello smart può funzionare anche con smartphone Android di altri brand.

Su questa che è una sorpresa a tutti gli effetti, c’è la firma dello YouTuber M. Brandon Lee, che ha mostrato con un video condiviso su X come sia possibile abbinare il Galaxy Ring ad uno smartphone Nothing. Tutto ciò che bisogna fare per portare a termine l’operazione è installare sul dispositivo l’app Galaxy Wereable, disponibile gratuitamente sul Play Store.

In base ad una fonte di SamMobile, poi, l’anello intelligente in futuro supporterà addirittura gli iPhone. Ma questo è tutto da vedere. Tornando all’ecosistema Android, quando abbinato ad un dispositivo non-Samsung, il Galaxy Ring probabilmente non consentirà l’utilizzo di alcune funzioni, come Energy Score e i consigli sulla salute forniti da Galaxy AI.

Per chiunque si fosse perso la sua presentazione, il Galaxy Ring è un indossabile in titanio con sensori che possono monitorare e tracciare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la temperatura corporea e gli allenamenti. È resistente ad acqua e polvere (classificazione IP68), ha un’autonomia di circa 6-7 giorni e ha un prezzo di partenza (negli USA) di 400 dollari.