Il colosso sudcoreano ha messo la firma su un dispositivo davvero strepitoso, versatile e di indubbia qualità. Si tratta del Samsung Smart Monitor M8 da 32″ con risoluzione 4K, oggi acquistabile in offerta su Amazon a prezzo scontato.

È un monitor 4K ma all’occorrenza diventa uno smart TV: il Samsung Smart Monitor M8 4K è fantastico

Come lascia intendere lo stesso nome, il Samsung Smart Monitor M8 è un monitor intelligente. È un dispositivo versatile che può essere utilizzato per lavorare, guardare film e video, giocare e persino gestire gli accessori smart installati in casa (o in ufficio).

Il monitor ha un pannello LCD VA da 32 pollici con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. La qualità dell’immagine è eccellente, con colori vivaci e neri profondi. Il monitor è anche dotato di una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, che è sufficiente per la maggior parte delle attività.

Viene definita “smart” perché la periferica è dotata del sistema operativo Tizen, che consente di accedere a una varietà di app e servizi, tra cui Netflix, YouTube, Spotify e Amazon Prime Video. Il monitor è anche compatibile con AirPlay di Apple e Miracast, che consentono di trasmettere in streaming contenuti da dispositivi mobili.

Per quanto riguarda invece la produttiva, è compatibile con il software Microsoft Office 365, che consente di lavorare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente sul monitor. E supporta anche la funzione di condivisione dello schermo, che consente di condividere il contenuto del monitor con altri dispositivi.

Da segnalare c’è infine che all’interno della confezione sono inclusi anche il telecomando e soprattutto la webcam SlimFit Camera.

