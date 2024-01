Samsung SmartThings consentirà di controllare l'auto da casa e viceversa

Chiunque possieda un’auto connessa che appartenga ai marchi Hyundai o Kia, potrebbe ben presto avere un’integrazione con Samsung. SmartThings infatti arriverà presto su questi veicoli, proprio per fornire delle opportunità in più. Samsung e Hyundai Motor Group stanno perfezionando alcuni accordi per i quali si riuscirà a portare la piattaforma smart home sulle auto.

Proprio durante la giornata di ieri, Samsung ha annunciato di aver stretto una partnership con Hyundai. L’obiettivo è appunto quello di creare servizi “Home-to-Car” e “Car-to-Home”. Questi servizi saranno disponibili per le auto connesse appartenenti alla gamma Hyundai e Kia, compresi i veicoli elettrici (EV). Tuttavia le due aziende hanno intrapreso anche dei discorsi riguardanti un servizio integrato di gestione dell’energia domestica.

Samsung SmartThings a bordo delle auto Kia e Hyundai

Quando si parla di servizi Home-to-Car e Car-to-Home, si intende che Samsung sarà in grado di concedere agli utenti la possibilità di controllare la propria auto direttamente da casa e viceversa. Il tutto potrò avere luogo mediante l’app Samsung SmartThings.

Per fare un chiaro esempio, SmartThings consentirà di compiere più operazioni, dalla chiusura dei finestrini al controllo dello stato di ricarica dell’auto. Al contempo gli utenti in macchina saranno in grado di controllare gli elettrodomestici direttamente dal sistema di infotainment della tua auto.

Dal momento in cui il servizio sarà disponibile, Samsung afferma inoltre che gli utenti saranno in grado di impostare delle routine. Si potrà infatti impostare una “routine del buongiorno” che accenderà determinati elettrodomestici al vostro risveglio. Si potrà creare anche una routine per la propria auto, in grado di regolare la temperatura, visualizzare la batteria rimanente sulla TV e altro ancora, tutto direttamente da casa.

Sembra tutto già ben strutturato per il futuro, ma ora come ora non si sa quando il tutto diventerà effettivo. Seguiranno importanti aggiornamenti durante le prossime settimane.